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НовостиОбщество28 октября 2022 13:34

В Тульской области уже с понедельника ожидаются похолодание и мокрый снег

Метеорологи рекомендуют автомобилистам заранее "переобуть" автомобиль
Источник:kp.ru
В Тульской области уже с понедельника ожидаются похолодание и мокрый снег

В Тульской области уже с понедельника ожидаются похолодание и мокрый снег

Фото: Архив "КП"

По данным специалистов метеоцентра «Фобос», уже в начале следующей недели в Тульской области ударят заморозки, больше того - 31 октября, в понедельник, ожидается мокрый снег.

Такое похолодание связано с новым арктическим вторжением, которое придет, несмотря на достаточно теплые выходные для конца октября.

Всем водителям европейской территории России рекомендуют "переобуться" с летнего комплекта шин на зимний.