В Тульской области уже с понедельника ожидаются похолодание и мокрый снег Фото: Архив "КП"

По данным специалистов метеоцентра «Фобос», уже в начале следующей недели в Тульской области ударят заморозки, больше того - 31 октября, в понедельник, ожидается мокрый снег.

Такое похолодание связано с новым арктическим вторжением, которое придет, несмотря на достаточно теплые выходные для конца октября.

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