Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2022 8:04

Метеопредупреждение в Тульской области: 30 октября ожидается усиление ветра

Главное управление МЧС России по Тульской области просит жителей региона соблюдать правила личной безопасности
Источник:kp.ru
Метеопредупреждение в Тульской области: 30 октября ожидается усиление ветра

Метеопредупреждение в Тульской области: 30 октября ожидается усиление ветра

Фото: Архив "КП"

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает туляков: во второй половине дня 30 октября с сохранением до 15:00 31 октября на территории Тульской области ожидается усиление северо-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области просит жителей региона соблюдать правила личной безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий следует сообщать в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".