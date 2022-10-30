Метеопредупреждение в Тульской области: 30 октября ожидается усиление ветра Фото: Архив "КП"

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает туляков: во второй половине дня 30 октября с сохранением до 15:00 31 октября на территории Тульской области ожидается усиление северо-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области просит жителей региона соблюдать правила личной безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий следует сообщать в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".