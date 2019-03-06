В Тульской области проверят все школьные автобусы

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-06T14:57:42+03:00

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Из-за произошедших 2 марта в Тепло-Огаревском и 6 марта в Щекинском районах Тульской области ДТП с участием школьных автобусов, в регионе будет проведена проверка законодательства о безопасности перевозки детей школьным автотранспортом.

Такая инспекция была инициирована прокурором Тульской области Романом Прасковым.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки прокурор области взял на личный контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU