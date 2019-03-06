2019-03-06T14:56:24+03:00
Общество

Жители Каменского района, благодаря которым удалось не допустить жертв в ДТП со школьным автобусом, получили награды

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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6 марта 2019 года начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин лично приехал в Каменский район, чтобы наградить Благодарственными грамотами руководителя зонального центра по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию молодежи Василия Паршина и сотрудников МКОУ «Архангельская средняя школа им. А. А. Кудрявцева» - водителя Александра Иванова и преподавателя физической культуры Сергея Барковского.

Благодаря их профессионализму удалось избежать жертв в ДТП со школьным автобусом, которое произошло 2 марта нынешнего года.

Напомним, на 39-ом км автодороги «Лопатково-Ефремов» столкнулись автомобили «Газель» и «Тойота».

По предварительным данным, водитель иномарки столкнулся с попутным с школьным микроавтобусом, в результате чего тот опрокинулся. В момент аварии в «Газели» были восемь детей в возрасте 13–15 лет, двое сопровождающих - водитель Александр Иванов, преподаватель физической культуры Сергей Барковский и руководитель зонального центра по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию молодежи Василия Паршина. Учащиеся школы села Архангельское Каменского района возвращались из Тулы с соревнований по лыжным гонкам.

В результате аварии и взрослые, и дети получили различные травмы, не угрожающие жизни и здоровью. Более серьезных последствий удалось избежать благодаря тому, что оба сопровождающих и водитель микроавтобуса перед началом и во время движения транспортного средства проверили, что дети были пристегнуты ремнями безопасности.

Соблюдение этого требования Правил дорожного движения сыграло важнейшую роль в том, что последствия ДТП оказались минимальными. Повлияло на благополучный исход и то обстоятельство, что автобус был абсолютно исправен и соответствовал всем предъявляемым для перевозки детей требованиям. Также установлено, что водитель во время движения строго соблюдал установленный скоростной режим.

Сергей Галкин от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина поблагодарил взрослых за проявленный профессионализм, а также их вклад в формирование у школьников законопослушного поведения.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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