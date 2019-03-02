В Тульской области автобус столкнулся с легковушкой: восемь детей в больнице

2 марта на 39 км дороги "Лопатково-Ефремов" столкнулись "Газель" и "Тойота". В результате ДТП автобус съехал в кювет.

В «Газели» находилась группа школьников, которая возвращалась с лыжных соревнований в с. Архангельское.

В настоящее время 8 детей находятся в больнице Ефремова. Следственный комитет организовал проверку по факту травмирования детей в результате ДТП по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие доказательственное значение, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка организации перевозки детей, соблюдению правил по перевозке, изъята вся необходимая документация.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.