ДТП со школьным автобусом под Тулой: пострадал школьник и два водителя

Напомним, 6 марта 2019 года, около 7:35 на 2 км автодороги "Лапотково-Пирогово" столкнулись автомобиль «Хендай Солярис» и микроавтобус «Газель» Карамышевской СОШ.

По последним данным, 38-летняя женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и столкнулась "лоб в лоб" со школьным микроавтобусом, в салоне которого были 60-летний водитель и 17-летний ученик.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В результате ДТП пострадали женщина и мужчина - водители, а также школьник. Все они получили различные травмы, в настоящее время устанавливается степень их тяжести. Предварительно, угроз жизни пострадавших нет.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

- По предварительной информации, школьный автобус направлялся в Лазарево за учениками, чтобы затем доставить их в образовательное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. - Полицейские ГИБДД устанавливают причины произошедшего и принимают меры для недопущения подобных ДТП в дальнейшем.