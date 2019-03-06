2019-03-06T09:20:23+03:00
Происшествия

Под Тулой "Хендай" протаранил школьный автобус: пострадали трое

На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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На автодороге "Щекино-Лазарево" в Тульской области, примерно в 7:40 6 марта 2019 года, произошло ДТП.

Столкнулись легковой автомобиль "Хендай Солярис" и школьный микроавтобус "Газель".

По предварительным данным, пострадали оба водителя, а также ученик 11 класса.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

- Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, выясняют механизм столкновения и детали происшествия, а также организуют дорожное движение на участке дороги в месте ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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