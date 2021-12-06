Последние новости Тулы на 6 декабря 2021 года: экзотариум стал призером Х Национальной премии Russian Event Award, а «Арсенал» победил «Химки» 2:1

Фото: тульский экзотариум Фото: материалы пресс-служб

Тульский областной экзотариум стал призером Х Национальной премии Russian Event Awards. Мероприятие проходило в Ульяновске с 1 по 3 декабря. Тульский проект получил второе место.

Тульский «Арсенал» победил в гостях 1:2. Матч прошел 5 декабря на «Арене Химки» в Москве. Первый тайм, несмотря на атаки«Арсенала», закончился не в пользу гостей. Более того, Эванс едва не забил автогол. Однако во втором тайме все изменилось. На 61-й минуте матча Давиташвили сравнял счет, а на 87-й Кангва-старший закрепил успех - 2:1.

В Туле грузовик сбил пожилую женщину и переехал через нее. Страшное ДТП произошло 4 декабря на улице Кауля около 15:00. Пенсионерка пыталась перейти дорогу в неположенном месте, а водитель грузовика не успел затормозить.

Тульская администрация так и не смогла продать барский дом и участок земли в селе Рождественка. Как сообщают власти города, на аукцион не была подана ни одна заявка, поэтому торги признали несостоявшимися.