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Общество5 декабря 2021 12:15

В Туле снова не смогли продать «барский дом»

На очередных торгах не нашлось ни одного желающего
Елена Иргиз
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Фото: электронная торговая площадка «Сбербанк-АСТ»

Фото: электронная торговая площадка «Сбербанк-АСТ»

Тульская администрация так и не смогла продать барский дом и участок земли в селе Рождественка. Как сообщают власти города, на аукцион не была подана ни одна заявка, поэтому торги признали несостоявшимися.

Этот дом пытаются продать уже в шестой раз. Впервые на торги его выставили в ноябре прошлого года. Дом расположен в селе Рождественка под номером 60-а. Его площадь составляет 137, 9 кв. м, а площадь участка под ним - 424 кв. м.

Стартовая цена дома была обозначена в 250 тысяч рублей, а земли - 205 тысяч рублей.