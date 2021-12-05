В Туле снова не смогли продать «барский дом»

Фото: электронная торговая площадка «Сбербанк-АСТ»

Тульская администрация так и не смогла продать барский дом и участок земли в селе Рождественка. Как сообщают власти города, на аукцион не была подана ни одна заявка, поэтому торги признали несостоявшимися.

Этот дом пытаются продать уже в шестой раз. Впервые на торги его выставили в ноябре прошлого года. Дом расположен в селе Рождественка под номером 60-а. Его площадь составляет 137, 9 кв. м, а площадь участка под ним - 424 кв. м.

Стартовая цена дома была обозначена в 250 тысяч рублей, а земли - 205 тысяч рублей.