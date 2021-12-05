Тульский областной экзотариум стал призером Х Национальной премии Russian Event Award

Поучаствовать в акции может любой желающий Фото: материалы пресс-служб

Тульский областной экзотариум стал призером Х Национальной премии Russian Event Awards. Мероприятие проходило в Ульяновске с 1 по 3 декабря. Тульский проект получил второе место.

В этом году за премию в области событийного туризма соревновались 515 проектов из 62 регионов России. Первое место в номинации "Лучшее событие для пожилых людей", в которой был представлен и совместный проект экзотариума и ТРО ВООВ "Боевое братство", "Активное долголетие: Тропой натуралистов", не отдали никому. Жюри долго выбирало между первым музыкально-поэтическим фестивалем "Град в сиреневом венце" в Торжке и "Активным долголетием", а потом судьи приняли беспрецедентное решение. Остальные проекты сошли с дистанции.

Первое место в номинации "Лучшее событие для пожилых людей" не отдали никому Фото: материалы пресс-служб

Поучаствовать в акции может любой желающий. Программу "Активное долголетие: Тропой натуралистов" можно заказать в новом здании экзотариума в парке имени Белоусова в Туле. Для этого достаточно позвонить по телефону (4872) 77-01-18 и записаться на любой день, заказав как индивидуальную, так и групповую прогулку.