Заслуженная победа: «Химки» - «Арсенал» - 1:2

Фото: ПФК «Арсенал»

Тульский «Арсенал» победил в гостях 1:2. Матч прошел сегодня, 5 декабря, на «Арене Химки» в Москве.

Со стартового свистка оружейники начали доминировать, сначала на средней линии, потом у ворот, но добиться гола не получалось. К середине первого тайма «Арсенал» разыграл две комбинации, но вратарь соперников взял оба мяча.

Незадолго до этого тульская команда привезла пенальти в свои ворота: после подачи углового в штрафной в борьбе за мяч столкнулись два игрока и оба упали, после чего судья назначил одиннадцатиметровый. Счет открылся в пользу хозяев - 1:0.

Первый тайм, несмотря на атаки«Арсенала», закончился не в пользу гостей. Более того, Эванс едва не забил автогол. Однако во втором тайме все изменилось. На 61-й минуте матча Давиташвили сравнял счет, а на 87-й Кангва-старший закрепил успех - 2:1.

Команду с победой поздравил и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, отметив, что футболисты смогли забить решающий мяч в напряженном противостоянии, и пожелал «Арсеналу» успехов в последнем матче.