Топливный кризис в Тульской области пошел на убыль. Фото: Алексей ФОКИН.

В третьей декаде июня, как и по всей стране, по Тульской области прокатилась волна бензинового кризиса. Буквально в одночасье самый расхожий АИ-95 стал дефицитом, порождая многочасовые очереди на сетевых заправках, а маленькие АЗС немедленно взвинтили цены, порой до полутора сотен рублей за литр.

Заправочная лихорадка сотрясала автовладельцев региона почти месяц. Очереди выстраивались даже по ночам, и порой на всех топлива не хватало. Но постепенно ситуация стала сглаживаться. Если еще на прошлой неделе на части сетевиков действовали ограничения на одну машину в 20 или 30 литров бензина, то как отмечают водители, они уже сняты – заправляй хоть полный бак. Да и очередей не наблюдается – как правило, они составляют максимум пять-шесть машин к одной колонке. Бензин стал появляться и на ранее закрытых заправках.

По словам «нивовода» Сергея из микрорайона Глушанки, кое-где в Пролетарском округе еще можно заметить скопление автовладельцев. Например, на Бондаренко и на Металлургов, напротив бывшего «Гиперспара». Но это объясняется всего лишь тем, что там неудобный подъезд и мало колонок.

А вот та же Рязанка, превратившаяся в середине июля в одночастье в многокилометровые пробки к здешним заправкам, где перебоя с АИ-95 не наблюдалось, теперь даже в утренние и вечерние часы-пик обрела прежнюю пропускную способность. Судя по всему, наладилась и ситуация на въезде в Заречье – это отмечают заправляющиеся тут автовладельцы.

Топливный кризис в Тульской области закончился? Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так что ситуация с очередями нивелировалась, но на этом фоне появились новые проблемы. Например, цены и качество. Потому что те же маленькие автозаправки упорно не желают откатываться назад к прежним расценкам. Держать взятую в кульминационный момент кризиса планку в 110-130 рублей. Тем самым, отчасти, порождая повышенный спрос бензина на крупных сетевиках, где по данным на 29 июля, литр АИ-95 стоит 70-72 с копейками рублей.

Но наибольшие нарекания вызывает все же вопрос качества. Первые «звоночки» прозвенели еще пару недель назад, когда на федеральном уровне было объявлено о возможности введения в оборот топлива, соответствующего требованиям «Евро-3». И сейчас многие автовладельцы справедливо предполагают, что бензиновую «брешь» оперативно залатали как раз таким способом. Чем это чревато?

- У меня машина наша, отечественная, - признается Александр на «Лада Калина». – Ей, в принципе, такое не страшно. Просто почаще придется масло менять. Да, накладно, но лучше уж так, чем дефицит. А вот тем, у кого иномарки, да еще и китайского производства, будет сложнее. Там «грязный» бензин может нанести непоправимый ущерб двигателю.

Его слова подтверждает Реваз на «Омода»:

- Заметил, что в последнюю неделю движок стал регулярно глохнуть и плохо заводиться наутро. Поискал в Интернете на тематических форумах совета и выяснил, что такое уже у многих - все винят бензин. Главное, что на заправках никак не помечается, по каком стандарту «Евро» он произведен!

Вместе с тем, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, внеплановых проверок качества бензина его специалистами пока не производилось. Ранее исследованные образцы соответствовали установленным нормам.

Топливный кризис в Тульской области закончился? Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этом фоне некоторые автовладельцы придумали оригинальный лайфхак, который легко найти в Сети: берется недефицитный АИ-92 и мешается в определенных пропорциях с также доступным (но гораздо более редким) «сотым». Насколько эффективен такой способ, корреспондента «Комсомолки» проконсультировал автослесарь Роман:

- Как разовый выход из положения – вполне допустимо. Например, в экстренной ситуации, когда нужного варианта нет под рукой. А вот регулярно использовать такую смесь не стоит. Электроника в современных машинах будет пытаться подстроиться, но из-за «плавающего» состава ей придется постоянно балансировать между оптимальным углом опережения зажигания и защитным режимом. Это может привести к снижению динамики, изменению расхода бензина, повысит нагрузку на катализатор. А еще велик риск неполного сгорания. В высокооктановом компоненте есть присадки, в некоторых двигателях часть смеси может догорать уже в выпускном тракте. Это чревато перегревом выпускных клапанов. Еще может образоваться осадок смол, которые забьют топливный фильтр и форсунки.

Ну, и в заключение. На днях в Госдуме назвали сроки завершения топливного кризиса в России. Заместитель председателя комитета по энергетике Игорь Ананских заявил, что активная фаза кризиса закончится в ближайшие недели, даже раньше 1 сентября.

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