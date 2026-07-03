Как туляки переживают бензиновый кризис и часовые очереди. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тульской области уже не первую неделю наблюдается топливный ажиотаж. Очереди на заправках стали привычным делом, а бензин превратился в дефицитный товар, за которым, как в когда-то за колбасой, надо выстаивать длиннющие очереди. После лавинообразного скачка цен некоторое время назад, ситуация вроде бы стабилизировалась, но с доступностью недорогого бензина сложности затянулись.

Ситуация с бензином ударила и по смежным сферам – многие туляки уже заметили, что доставка из маркетплейсов стала приходить в ПВЗ с задержками в несколько дней, в ряде случаев подорожало такси. Причем, если на городских ценах это не сильно отразилось, то вот цена вызова машины за город стала существенно выше.

Как туляки переживают бензиновый кризис: часовые очереди без гарантии заправиться. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А сами очереди на заправках стали темой разговоров и шуток в чатах, на остановках, в общественном транспорте и на работе. На той же улице Рязанской «хвосты» верениц машин занимают одну полосу из двух порой на протяженности целой остановки. Сузившийся поток на этой и без того перегруженной в дневное время трассе в часы пик встает периодически в «мертвые» пробки. То есть страдают не только автовладельцы, но и пассажиры автобусов. Для многих обычная поездка теперь требует тщательного планирования.

Чтобы узнать, как автомобилисты справляются с нехваткой бензина, и что они об этом думают, «Комсомолка» пообщалась в водителями на нескольких тульских автозаправках вдоль улицы Рязанской.

Туляк Александр. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Раз в неделю стабильно приходится отстаивать по часу, а то и поболе. Порой и чаще – полный бак далеко не всегда дают залить. Ограничивают 20-30 литрами. Но так хотя бы он есть, а то недели три назад еще и искать приходилось, объезжать по несколько заправок, - говорит Александр.

Автоледи Анастасия. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Я в первый раз столкнулась с бензиновым кризисом. Езжу мало, поэтому бака хватает надолго, вот только сейчас он и опустел. На этой заправке стою час. Очередь, конечно, по поначалу испугала, но, вижу, достаточно быстро двигается, - рассказала Анастасия.

Туляк Владимир. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Конечно, это безобразие, - говорит Владимир. – Стоять так раз в несколько дней почти по часу и иметь возможность залить далеко не полный бак. Ограничения практически всюду то 20, то 30 литрами. Главное. Чтобы сейчас, когда подъеду к колонке, бензин передо мной не закончился, а то на днях уже был со мной такой случай – полтора часа напрасно потерянного времени.

Туляк Николай Михайлович. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мне заправляться приходится регулярно. Несколько дней назад стоял и по два-три часа. Сейчас стало полегче, побыстрее. Правда, наливают ограниченно, а я много провожу в пути, бака надолго не хватает, - сетует Николай Михайлович. – Когда же все это закончится?

Вопрос этот интересует всех туляков. Судя по предпринимаемым властями шагам, те не остаются в стороне от проблемы. На последнем заседании в правительстве региона особое внимание было уделено обеспечению дальнейшей стабильной работы оперативных и экстренных служб, общественного транспорта и сельскохозяйственных производителей. Действительно, как отметили очевидцы, «скорая» заправляется вне очереди, а вот пожарные машины почему-то стояли в общем потоке.

Впрочем, спасение утопающих, как известно… В мессенджере MAX появилась топливная карта Тульской области. Ее можно найти через бот. Там зеленым отмечены заправки, на которых есть бензин, красным – где нет. Однако, как отмечают туляки, карта эта работает со сбоями. Легко приехать на «зеленую» заправку и обнаружить, что топливо тут закончилось парой часов ранее.

Как туляки переживают бензиновый кризис: часовые очереди без гарантии заправиться. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Появились и первые сообщения о том, что злоумышленники начали сливать топливо из чужих автомобилей. Жители всерьез обсуждали это в мессенджерах, считая, что при дефиците найдутся желающие получить бензин любыми способами. Так, в ночь с 30 июня на 1 июля в районе Заречья неизвестный слил бензин из бака чужой машины. Подобных случаев в Туле не припоминается со времен 90-х.

А еще в Туле предлагают постоять в очереди на заправке за деньги. Согласно объявлению на популярном сайте, услуга это обойдется в 2000 рублей. То, что спрос найдется, сомнений нет – накануне мужик на крутой иномарке, подъехав без очереди почти к самой колонке на одной из зареченских заправок предлагал за ту же сумму вклиниться в начало очереди.