Как бензиновый кризис в Тульской области используют в маркетинге: канистра бензина в подарок при покупке квартиры и автомобиля

Как бензиновый кризис в Тульской области используют в маркетинге.

Дефицит бензина в Тульской области перешел границы экономического явления. Тема по-прежнему является актуальной для обсуждений в многочисленных сетевых пабликах, да и на рабочих местах. Однако для некоторых стала поводом и для неожиданных коммерческих предложений.

Так, один из тульских застройщиков запустил рекламную акцию, обещая в подарок канистру бензина при покупке квартиры в новом жилом комплексе. Формулируют он свой неожиданный маркетинговый ход следующими словами: «Пока другие девелоперы предлагают комплекты постельного белья или скидки на кладовки, мы решили: «А давайте подарим то, что точно зарядит на движение!», потому что знаем, что покупка квартиры - это старт абсолютно нового этапа. А какому старту не нужно топливо?»

Аналогичный ход предложил и один из дилерских центров. Там запас бензина для первого запуска двигателя обещают при покупке автомобиля.

В сетевых пабликах в последние пару дней активно обсуждается и неожиданное решение для того, чтобы не стоять в очереди за дефицитным 95-м. Правда, о его этической стороне возникает немало споров, да и подходит способ не всем, но тем не менее прецедент уже есть. Своим лайфхаком поделилась одна автоледи, которая «взяла ребенка-инвалида в аренду» у своей подруги, чтобы заправить бензин вне очереди (согласно закону сопровождающие детей с инвалидностью имеют такое право). Конечно, объявлений о таком «прокате» в тульских пабликах еще не появилось, в отличие от услуги «постоять вместо вас в очереди», но… как говорится, лиха беда начало!

Как бензиновый кризис в Тульской области используют в маркетинге.

По некоторым данным, в то же время с инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России, которая предложила считать гигантские очереди за бензином форс-мажором, а. соответственно, и уважительной причиной опоздания на работу.

А тем временем появились первые сообщения о качестве продающегося топлива. Если раньше нарекание вызывали только маленькие заправки, то на этот раз пользователи тульских соцсетей отмечают, что после заправки бензином на одной из распространенных в регионе сетей двигатели начинают работать с перебоями: машины плохо заводятся, могут глохнуть, а на приборной панели появляется индикатор Check Engine.