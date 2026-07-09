Бензиновый кризис в Тульской области: что изменилось за неделю. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливным кризисом в Тульской области началась еще в середине июня. Тогда очереди на автозаправочных станциях растягивались на сотни метров и перекрывали полосы движения. Водители жаловались на часовое ожидание и жесткие лимиты на заправку в 20 или 30 литров. Дефицит ударил по смежным сферам: подорожало такси за городом и начались задержки с доставкой с маркетплейсов. В местных пабликах обсуждали случаи слива топлива из баков припаркованных машин и появление стояльщиков, предлагавших пропустить к колонке вне очереди за 2000 рублей.

Очереди уменьшились

Ситуация с очередями на заправках понемногу начинает стабилизироваться. Хвосты из машин стали короче, а время ожидания сократилось с трех до двух часов. Но объясняется это не падением спроса, а отсутствием бензина на АЗС. Автовладельцы ориентируется на наличие бензина по топливной карте, и видя, что автозаправка пуста, вовсе не едут туда на разведку.

Основной час пик за топливом наступает в период с 17:00 до 21:00. Большинство автомобилистов стараются заправить свои машины сразу после окончания рабочего дня по пути домой.

Бензиновый кризис в Тульской области: что изменилось за неделю. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волонтеры

На некоторых тульских автозаправочных станциях появились волонтеры. По словам очевидцев, добровольцы действуют бесплатно. Их главная задача заключается в том, чтобы курировать движение машин на территории заправки, оповещать водителей о длине очереди и сообщать, если топливо вот-вот закончится. На одной станции обычно работает один человек, но они меняются по очереди. Сами туляки отмечают, что благодаря появлению регулировщиков ожидание стало меньше.

Цены у независимых АЗС не падают

Если на крупных сетевых заправках цены сохраняются на прежнем уровне, в районе 70 рублей, то ситуация с независимыми автозаправками сложнее. Стоимость бензина здесь не падает и по-прежнему значительно выше, чем на сетевых станциях, и может достигать 130 рублей. Более того, часть независимых заправок до сих пор приостановила свою работу из-за полной реализации имеющихся остатков топлива.

Очереди уменьшились, но кризис не закончился: как Тульская область живет с бензиновым дефицитом. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Появились новые сайты

Помочь автомобилистам в поисках топлива призваны новые цифровые инструменты. В сети появились новые сайты и приложения, которые помогают водителям узнавать о наличии бензина на заправках.

Часть из этих сервисов работает за счет данных от самих пользователей: водители самостоятельно отмечают статус заправок. Другие анализируют реальные платежи по банковским картам, чтобы понять, сколько людей действительно заправилось на конкретной станции. Третьи и вовсе встроены прямо в популярные карты и мобильные приложения банков. В некоторых решениях дополнительно показывают примерные очереди на АЗС.

Стоит учитывать, что данные могут обновляться с задержкой, поэтому перед поездкой стоит перепроверить информацию на месте, чтобы не потерять время.

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