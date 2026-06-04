Школы региона поздравляют победителей конкурса «Губернаторский дневник – 2026».

МБОУ «Центр образования № 26» г. Тула:

«С гордостью делимся радостной новостью! Наш Центр образования с честью представила ученица 8Г класса Ерофеева Евгения!

Евгения блестяще вошла в финальное число 70 победителей «Губернаторского дневника» из Тульской области, получивших наибольшее количество отличных отметок за второе полугодие. За свой труд и целеустремленность наша ученица была награждена дипломом победителя, а также памятными подарками от организаторов.

От всей души поздравляем Евгению Ерофееву, а также ее педагогов и родителей с этим выдающимся достижением! Это результат огромного труда, дисциплины и любви к знаниям. Так держать!»

МКОУ «Куркинская средняя школа № 2»:

Учащиеся начальной школы МКОУ «КСОШ 2» Максим Новак (классный руководитель Т.С. Грошева), Дарья Потапова и Варвара Расчинская (классный руководитель Е.Е. Иванова) стали финалистами областного образовательного проекта «Губернаторский дневник -2026». 2 июня состоялось торжественное награждение в городе Тула. Умникам и умницам вручили дипломы победителей и памятные подарки. От всей души поздравляем наших учеников и желаем всегда быть на высоте!»

МБОУ «Центр образования № 21»:

«Победителями регионального образовательного конкурса «Губернаторский дневник-2026» стали учащиеся 11А класса Владислав Еремин и Виктория Колмыкова.

Все победители получили заслуженные дипломы и подарки от партнеров».

Школы Тульской области гордятся победителями конкурса «Губернаторский дневник – 2026».

Селивановская средняя школа №28:

«Губернаторский дневник»: чествуем наших отличников!

На протяжении всего учебного года наши ребята усердно трудились, демонстрируя выдающиеся академические успехи и зарабатывая высшие отметки. И вот в стенах Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого состоялась церемония вручения заслуженных дипломов!

Мы с радостью поздравляем наших отличников, ставших финалистами конкурса: ученицы 2-го класса: Нелли Бойко и Таисия Городничая.Ученики 8-го класса: Екатерина Клавденкова и Роман Старосветский.

Вы – наша гордость и пример для подражания! Пусть ваши дневники всегда будут полны «пятерок»!

МБОУ «Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого»:

«С огромной радостью и гордостью сообщаем, что наша ученица Дарья Мыскина стала победителем престижного регионального конкурса «Губернаторский дневник»! Это достижение - результат огромного труда, усердия и неравнодушия.

От всей души поздравляем Дашу с заслуженной победой! Это большая и важная ступень в ее жизни.

Отдельные слова благодарности мы хотим выразить учителям, которые вложили в нее свои знания и душу. Спасибо за ваш профессионализм и поддержку! Огромное спасибо родителям за то, что воспитали такую целеустремленную, талантливую и трудолюбивую личность!

Желаем Дарье не останавливаться на достигнутом, смело идти к новым вершинам и всегда верить в свои силы. Мы уверены, что впереди ее ждут только самые громкие победы!»

МБОУ «Центр образования № 10 им. А.В. Чернова»:

«Учащиеся 3Г класса (классный руководитель Д.Г. Киселева) приняли участие в образовательном конкурсе «Губернаторский дневник-2026».

Среди 1228 участников данного проекта, были определены 70 отличников 2-11 классов и в их число вошла Валерия Кабанова!

С наибольшим количеством пятерок во втором полугодии, она стала победителем конкурса и была награждена дипломом с напутствием главы региона, а также памятными подарками».

Школы Тульской области гордятся победителями конкурса «Губернаторский дневник – 2026».

МБОУ «Центр образования № 2» г. Донской:

«Мы с огромной радостью и гордостью сообщаем, что Ксения Томилина из 4Б - в числе лучших на конкурсе «Губернаторский дневник 2026»!

Ксения, поздравляем тебя с этим замечательным достижением! Твое старание, творческий подход и отличная учеба получили высокую оценку на уровне всей области. Желаем тебе не останавливаться на достигнутом, новых побед и ярких идей!

Отдельные слова благодарности родителям Ксении за поддержку и воспитание такой замечательной дочери, а также классному руководителю за мудрое наставничество!»

МБОУ «Центр образования № 57» п. Обидимо:

«В Туле состоялся финал престижного конкурса «Губернаторский дневник». С гордостью сообщаем, что среди победителей — ученики нашей школы: Богдан Аверин, обучающийся 11 класса и Арсений Панкратов, обучающийся 9 класса.

Эти ребята показали выдающиеся результаты во втором полугодии, сумев получить не менее 250 отличных оценок. Это невероятное достижение, требующее огромного труда и усердия!

Поздравляем Богдана и Арсения с блестящей победой! Желаем им дальнейших успехов в учебе и новых свершений! Мы вами очень гордимся!»

МБОУ «Центр образования № 43 г. Тулы»:

«Поздравляем Анастасию Васюкову, обучающуюся 4А класса (классный руководитель Ольга Вячеславовна Трошина) с замечательной наградой: по итогам 2025/2026 учебного года Настя стала одной из награжденных за ПОБЕДУ в региональном конкурсе «Губернаторский дневник-2026»! Это заслуженная победа ученицы, результат ее трудолюбия, старательности и ответственности.

От всей души поздравляем Анастасию, ее родителей и ее учителей с прекрасным итогом обучения в начальной школе. Желаем Насте дальнейших успехов и покорения новых вершин знаний!

Гордимся успехами наших учеников и помним, что «наша задача- дать качественное образование здесь, на Тульской земле» (Д.В. Миляев)».

Школы Тульской области гордятся победителями конкурса «Губернаторский дневник – 2026».

МБОУ «Центр образования № 10 им. А.В. Чернова»:

«Поздравляем ученицу 10А Марию Денисову (классный руководитель Е.А. Елисеева) и ученицу 9Г Викторию Денисову (классный руководитель А.М. Куракова) с победой в конкурсе «Губернаторский дневник».

Желаем не останавливаться на достигнутом, отличной учёбы и самых ярких побед впереди!»

«Пришненская средняя школа №27»:

В Тульском государственном педагогическом университете имени Л.Н. Толстого прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Губернаторский дневник». В их число вошли учащиеся Пришненской средней школы № 27: Иван Фролов (3 класс), Платон Столбоушкин (5Б класс), Ксения Турунцева (5Б класс).

Для многих школьников эта награда — не просто отметка в портфолио. Это уникальный шанс найти единомышленников, зарядиться мотивацией для новых побед и по-настоящему почувствовать, как важны их успехи для родного края. Присоединяемся к поздравлениям! Гордимся вашим упорством и желаем покорения новых вершин!»

МБОУ «Советская средняя школа № 10» Щекинский район:

«Королева Мария, Куликова Ирина и Смирнова Екатерина стали победителями регионального конкурса «Губернаторский дневник». Они сегодня получили заслуженные награды. 1228 заявок было подано обучающимися 2-11 классов Тульской области. И только 50 победителей получили награды, среди которых наши ученицы!

Молодцы! Поздравляем! Гордимся вами! Новых успехов! Вперед!»

Школы Тульской области гордятся победителями конкурса «Губернаторский дневник – 2026».

МБОУ «Средняя школа № 16 – Центр образования» р.п. Первомайский:

«Ученицы нашего Центра образования Дрогайцева Валерия 8в класс, Никишина София 10Б класс, Костенко Ксения 11Б класс, стали победителями конкурса «Губернаторский дневник»! В этом году конкурс отличников прошел в нашем регионе второй раз.

Поздравляем победителей!»

МБОУ «Лицей № 1» г. Щекино:

«Семья Минич стала победителем в специальной номинации «Семья отличников» конкурса «Губернаторский дневник 2026». Трое детей из этой семьи - Афина (2 класс), Даниил (5 класс) и София (7 класс) - показали выдающиеся успехи в учебе и были отмечены дипломами и памятными подарками.

В своих напутствиях организаторы и представители власти отметили целеустремленность, смелость и трудолюбие ребят, а также поблагодарили родителей за поддержку. Семья Минич стала ярким примером того, как совместные усилия и стремление к знаниям приводят к заслуженному успеху на региональном уровне.

Поздравляем семью Минич с блестящей победой! Желаем ребятам не останавливаться на достигнутом, с интересом открывать новые горизонты и всегда гордиться своими успехами. Пусть эти дипломы станут для вас стимулом к новым вершинам, а поддержка семьи и педагогов всегда вдохновляет на великие дела!»

МБОУ «Средняя образовательная школа № 7» г. Донской:

«Свинцицкая Ирина, ученица 3 класса, участвовала в конкурсе «Губернаторский дневник 2026» и стала одним из победителей!

Из 1300 заявок было выбрано 70 достойных. Это ученики, у которых в течение определенного времени, по условию участия в конкурсе, было максимальное количество пятерок! «Знания - это сила, которая может изменить жизнь» - девиз, записанный на фронтоне нашей школы!

Вперед, умники и умницы!»

Школы Тульской области гордятся победителями конкурса «Губернаторский дневник – 2026».

МБОУ «Центр образования № 7» г. Тула:

«Наша гордость не знает границ!

Конкурс «Губернаторский дневник - 2026» собрал рекордные 1228 заявок - почти в три раза больше, чем в прошлом году. Условие было серьезное: во втором полугодии нужно было получить не менее 200 отличных оценок. Наши ребята справились блестяще!

Поздравляем победителей «Губернаторского дневника 2026» от ЦО 7: Андрей Бахров (3В), Артем Морозов (4Б), Григорий Зайцев (4Д), Валерия Адаева (6А), Татьяна Королева (6В), Головчан Александра (8Б), Софья Мичурина (9Д).

Это огромная честь и признание их упорного труда, целеустремленности и любви к знаниям. Гордимся каждым!»

МБОУ «Центр образования № 3» г. Тула:

«Поздравляем Анну Лихоузову, ученицу 2 «В» класса, с успехом в конкурсе «Губернаторский дневник»!

Анна показала впечатляющие результаты и вместе с другими 69 победителями получила диплом и памятные подарки.

Отдельное спасибо учителю Светлане Петровне Дубовской за поддержку и труд, который каждый день превращает старания учеников в реальные достижения. Губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев не раз подчеркивал: за каждой победой школьника, за каждой отличной оценкой стоит труд Учителя. Именно педагог — сердце любой школы.

Анна, ты большая молодец! Гордимся и желаем новых побед!»

МАОУ «Лицей № 1» г. Тула:

«Ученица 3А класса Злата Плахова - победитель конкурса «Губернаторский дневник»!

Поздравляем Злату, ее родителей и учителей-наставников! Желаем новых побед и ярких достижений!

«Талант ребенка важно не только заметить, его важно развивать» (Д.В. Миляев).»

Школы Тульской области гордятся победителями конкурса «Губернаторский дневник – 2026».

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