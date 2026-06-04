Родители школьников благодарят организатора конкурса «Губернаторский дневник - 2026» медиахолдинг «Дом прессы»

Благодарности родителей школьников в адрес организаторов конкурса «Губернаторский дневник - 2026».

Людмила Коростелева:

«Огромнейшее Вам спасибо за такой замечательный конкурс. Как родитель, хочу поблагодарить за проект «Губернаторские дневник». Для моего ребенка это отличная мотивация, чтобы учиться лучше и потом гордиться своими достижениями. От церемонии награждения осталось много положительных эмоций и крутых впечатлений. Программа мероприятия была очень интересной, даже не хотелось уходить. Мы ждем продолжения проекта и обязательно будем участвовать в нем в следующем году! Большое спасибо организаторам! Вы лучшие!»

Ольга Андреева:

«Мы впервые участвуем в подобном мероприятии, как «Губернаторским дневник» и очень рады за нашего сына, что его успехи в учебе были отмечены дипломом. Приятно получить напутственные слова от губернатора Тульской области Д.В. Миляева. Церемония награждения была продумана до мелочей, понравилось выступление и поздравления спонсоров. Особенно порадовала концертная программа, было приятно смотреть на юные таланты. Такие мероприятия всегда на пользу учащимся, как стимул для учебы, особенно в старших классах. Огромное спасибо за внимание к нашим детям».

Родители школьников благодарят организаторов конкурса «Губернаторский дневник - 2026».

Анна Смирнова:

«Идея конкурса очень хорошая. Дочь получила большую мотивацию учиться еще лучше. Само награждение было живое, состоявшиеся. Уважаемые люди говорили от души важные вещи, которые, я думаю, поддерживают детей в их стараниях быть еще прилежнее в школе».

Елена Филина:

«Хотим выразить искреннюю благодарность за организацию конкурса «Губернаторский дневник», который мотивирует школьников учиться с интересом и добиваться успехов! Мы очень рады, что участвовали в таком замечательном конкурсе. Это был удивительный опыт, который показал: усердие и старание в учебе, действительно, вознаграждаются! Огромное спасибо всем организаторам за такой прекрасный проект, за памятные подарки! Это мероприятие останется в нашей памяти на всю жизнь!»

Марина Ерофеева:

«Хочется сказать огромное спасибо организаторам конкурса, администрации региона и партнерам мероприятия! Для детей - это не только оценка их труда, но и большая мотивация для дальнейшего развития! Дочь и все сопровождающие получили только положительные эмоции и самые благоприятные впечатления. Хочется, чтобы было побольше подобных проектов для нашей молодежи. Еще раз от лица родителей выражаю слова благодарности и желаю Вашему изданию только процветания и развития!»

Родители школьников благодарят организаторов конкурса «Губернаторский дневник - 2026».

Ольга Зайцева:

«Комсомольская правда» провела грандиозный праздник «Губернаторский дневник», стимулирующий детей учиться на отлично. Приехали дети со всей Тульской области. Праздник начался с концерта юных талантов. Церемония награждения проходила в торжественной обстановке, дипломы и памятные подарки вручали руководители крупных предприятий нашего города.

Спасибо огромное организаторам за то, что даете возможность и стимул ребятам поверить в свои силы, достигать больших высот и желания двигаться вперед, как тот стриж, что ворвался в зал, как свежий ветер. Мой сын второй год участвовал - в прошлом не хватило баллов, а в этом он приложил еще больше усилий. Получив желаемую победу, сказал, что в следующем году даст шанс другим. И сделал вывод, что дисциплина, ответственность и самое главное внимательно слушать учителя на уроках - это и есть то, что дает возможность получать хороший результат. Спасибо вам за эту возможность почувствовать, что все старания не зря».

Родители школьников благодарят организаторов конкурса «Губернаторский дневник - 2026».

Анастасия Городничая:

«В Туле состоялось замечательное и очень важное для нас мероприятие «Губернаторский дневник». Это был настоящий праздник знаний, мотивации и заслуженных наград!

Программа встречи была невероятно насыщенной. Уже в холле ребят ждали увлекательные интерактивные зоны. Особенно запомнилась презентация с роботом-собакой, которую дети с восторгом гладили и рассматривали. Очень понравились битва роботов на колесах и мастер-класс по изготовлению открытки с элементами робототехники. Вкусная дегустация тульских деликатесов - пряников и пастилы - добавила празднику местного колорита. Концертная программа стала украшением мероприятия. Сама церемония награждения прошла очень торжественно и трогательно. Для нашей семьи это был особенный момент: моя дочь Таисия получила свой диплом и памятные подарки. Это абсолютно заслуженная награда за ее труд и упорство в учебе.

Выражаем огромную благодарность организаторам этого прекрасного праздника - Тульской «Комсомольской правде» и правительству Тульской области! Такие мероприятия невероятно мотивируют детей и показывают ценность знаний. Обязательно будем стараться и в следующем году вновь оказаться в числе победителей!»

Анна Кабанова:

«Спасибо за организацию такого замечательного конкурса, ребенку и мне очень все понравилось, это наш первый опыт. Будем стараться попасть и в следующем году. Попробуем заработать еще больше пятерок, чтобы участвовать и в отдельных номинациях. Всем огромное спасибо!»

Предлагаем всем желающим родителям и педагогам участников конкурса "Губернаторский дневник - 2026" оставить свой отзыв по E-mail: dnevnik@tula-pressa.ru

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