Губернатор Дмитрий Миляев отметил победителей конкурса «Губернаторский дневник 2026» в номинации «Семья отличников»

Губернатор Дмитрий Миляев отметил «Семью отличников» - победителей одной из номинаций конкурса «Губернаторский дневник 2026». Фото: Егор КОНАБЕВЦЕВ.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил в своем канале в MAX троих детей из семьи Минич, учащихся лицея из Щекино - второклассницу Афину, пятиклассника Даниила и семиклассницу Софию – ставших победителями отдельной номинации «Семья отличников» образовательного конкурса «Губернаторский дневник 2026»:

«На территории семейного счастья даже отличники – семьи. Сегодня подвели итоги образовательного проекта медиахолдинга «Дом прессы» «Губернаторский дневник». В этом году конкурс отличников прошел в нашем регионе второй раз. По моему поручению конкурс масштабирован, количество участников возросло с 500 в прошлом до 1228 – в этом году, а победителей – с 30 до 70.

Хочу отметить семью Минич из Щекино – сразу трое детей-лицеистов стали победителями и обладателями диплома в номинации «Семья отличников».

Поздравляю всех победителей! Так держать!»

Напомним, конкурс "Губернаторский дневник" проводится второй год подряд. В 2026 году он был масштабирован и помимо дипломов в основных номинациях, были вручены награды в номинациях: «Семья отличников», «Отличник по информатике», «Отличник по математике», «Отличник по истории», «Отличник по основам безопасности и защиты Родины», «Отличник по физике», «Отличник по русскому языку», «Отличник по биологии».

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