1228 заявок поступило от школьников Тульской области на конкурс «Губернаторский дневник 2026». Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конкурс «Губернаторский дневник» проводился второй год подряд и вызвал настоящий ажиотаж, собрав практически в три раза больше участников. По оценкам счетной комиссии, зарегистрировано 1228 заявок от учащихся 2-11 классов школ Тульской области.

Для сравнения, в прошлом году, заявок поступило немногим более пятисот, что свидетельствует о возросшем интересе ребят к конкурсу. Но самое главное, что «Губернаторский дневник 2026» показал, что это не просто соревнование за оценки, а возможность для школьников проявить себя, развить свои способности и получить мотивацию для дальнейшего роста. А для региона он стал шагом к формированию будущей интеллектуальной элиты, которая будет способствовать развитию Тульской области.

Заявки присылали как муниципальные учебные учреждения, так и частные школы.

Отрадно, что большое количество заявок участники принесли лично в редакцию «Комсомольской правды» в Туле. С раннего утра и до вечера ежедневно с 22 по 27 мая туляки опускали свои документы в установленный на входе ящик – родители, сами учащиеся, некоторые приходили целыми семьями. Ряд школьных педагогов, особенно из региональных малокомплектных школ, передавали коллективные заявки от целых классов. Однако основная масса заявок традиционно пришла на адрес электронной почты конкурса.

Сейчас заканчивается обработка поступивших заявок. По предварительным данным, в этом году шансы попасть в число финалистов «Губернаторского дневника 2026» есть у тех ребят, что смогли получить во втором полугодии не менее 250 отличных оценок.

По итогам работы счетной комиссии 50 лучших школьников будут приглашены на финал, который пройдет 2 июня, где получат заслуженные награды из рук губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Завершается прием заявок на образовательный конкурс «Губернаторский дневник 2026»

Заявки, пришедшие после 17:00 27 мая, рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут! (подробнее)

«Губернаторский дневник-2026»: до приема заявок осталось два дня

Медиахолдинг «Дом Прессы» совместно с правительством Тульской области проводит образовательный конкурс «Губернаторский дневник-2026» (подробнее)

Объявлена специальная номинация в конкурсе «Губернаторский дневник-2026»

Тульское региональное отделение Российского военно-исторического общества учредило специальный приз для знатоков истории в рамках конкурса для учащихся 2-11 классов «Губернаторский дневник» (подробнее)

«Губернаторский дневник-2026» стартовал: школьники, готовьтесь стать отличниками!

Медиахолдинг «Дом Прессы» совместно с правительством Тульской области запустил второй образовательный конкурс «Губернаторский дневник-2026» (подробнее)