Сегодня, 27 мая, в 17:00 завершается прием заявок на образовательный конкурс «Губернаторский дневник 2026», организованный медиахолдингом «Дом Прессы» - издателем "Комсомольской правды" в Туле - совместно с правительством Тульской области.

Прием заявок стартовал 22 мая и вызвал небывалый ажиотаж. С раннего утра туляки, порой целыми семьями, вместе с детьми, приносили и опускали документы в специальный ящик, установленный перед входом в редакцию «Комсомольской правды». Основное количество заявок от жителей районов области поступили на электронный адрес. На сегодня уже насчитывается почти тысяча участников. По предварительным оценкам счетной комиссии конкурса, шансы на выход в число 50 финалистов имеют школьники, набравшие за второе полугодие свыше 250 пятерок.

Заявки, пришедшие после 17:00 27 мая, рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут.

Акция «Губернаторский дневник» - это не просто соревнование за оценки. Это возможность для школьников проявить себя, развить свои способности и получить мотивацию для дальнейшего роста. А для региона это шаг к формированию будущей интеллектуальной элиты, которая будет способствовать развитию Тульской области.

Первый конкурс «Губернаторский дневник» состоялся в 2025 году и был приурочен к 100-летию газеты "Комсомольская правда". Тогда конкурс собрал более пятисот заявок. 30 финалистов получили свои заслуженные награды - дипломы и подарки" из рук губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

Генеральный партнер акции – Технический центр «АВТОБОСС-Тула».