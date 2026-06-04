В Туле наградили 70 лучших школьников региона - победителей конкурса "Губернаторский дневник-2026".

В этом году он прошел во второй раз и собрал рекордное количество заявок на участие от школьников со 2 по 11 классы со всей Тульской области. Экспертная комиссия зарегистрировала 1228 заявок на конкурс на звания лучших. Достижения должно было подтвердить учебное заведение, предоставив заверенную выписку из электронного дневника учащегося.

«Губернаторский дневник 2026»: в Туле наградили 70 лучших школьников региона.

В итоге были определены 70 победителей-отличников: 50 человек из начальной, средней и старшей школы получили заветные награды, а также 20 школьников поборолись за звание лучших в отдельных номинациях: «Отличник по истории», «Отличник по информатике», «Отличник по математике», «Отличник по основам безопасности и защиты родины», «Отличник по физике», «Отличник по русскому языку» и «Отличник по биологии». Конкурсная комиссия выделила в отдельную номинацию «Семья отличников» семью, где все три школьника являются отличниками.

В обстановке праздника

Торжественная церемония награждения состоялась 2 июня в актовом зале Тульского педагогического университета им. Л.Н Толстого. В этот день в холле развернулась масштабная «Ярмарка образования» с участием партнеров «Губернаторского дневника - 2026».

«Губернаторский дневник 2026»: в Туле наградили 70 лучших школьников региона.

Университет Льва Толстого продемонстрировал возможности технопарка универсальных педагогических компетенций и провел консультации по приемной кампании. На площадке Филиала Академии ТОП в Туле любой желающий мог попробовать управлять роботами, компьютерная Академия «Рубикон» устроила настоящую битву роботов и показала работу 3D-принтера. Сеть салонов IQ-оптика предлагала примерить шлем виртуальной реальности, а от желающих сфотографироваться с веселым енотом - символом компании «Единство» просто не было отбоя. Кондитерская фабрика «Медовые традиции» устроила дегустацию своей продукции. А еще подростки могли проконсультироваться у профессионального дерматолога по уходу за кожей с проблемами акне.

Генеральный директор ООО "Дом прессы" Павел Коренюгин.

Открывая торжественную церемонию награждения, генеральный директор медиахолдинга ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин подчеркнул, что конкурс «Губернаторский дневник» стал настоящим стимулом для школьников в тяге к знаниям:

- Сегодня мы живем в очень динамичном мире, когда технологии меняются каждый день, а искусственный интеллект проник во все сферы нашей повседневной жизни. Такая трансформация заставляет нас постоянно получать новые навыки и компетенции. Но чтобы обладать ими, очень важно иметь фундамент. Фундамент – это те знания, которые вы получаете в школах и центрах образования региона. Я уверен, в этом зале находится будущая элита России, которая, благодаря своим знаниям и умениям, будет дальше двигать нашу страну только вперед.

Наш медиахолдинг совместно с правительством Тульской области и при личной поддержке губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева запустил этот проект в 2025 году. Старт конкурса мы приурочили к 100-летию газеты «Комсомольская правда», которую мы издаем в Тульском регионе. Тогда мы наградили 30 победителей, однако, по поручению губернатора, масштабировали проект. Сегодня мы награждаем 70 победителей. У нас также появились специальные номинации по отдельным предметам, а также номинация «Семья отличников». Я хочу выразить слова благодарности всем нашим партнерам, которые поддержали нас в реализации конкурса «Губернаторский дневник». И, конечно же, от всей души поздравляю победителей, ваши семьи, ваших педагогов. Вперед и только вперед!

«Губернаторский дневник 2026»: в Туле наградили 70 лучших школьников региона.

Отличники, ваш выход!

- Конкурс проводится в Тульской области во второй раз. И уже с уверенностью можно сказать, что он станет в нашем регионе ежегодным, - в своем приветствии сказал заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков. - Ребята, я благодарю вас за смелость и целеустремленность, трудолюбие и желание победить. Учеба – это труд, а учеба на «отлично» – это упорный труд с четкой целью. И это достойно уважения в любом возрасте. Поздравляю вас с заслуженной победой! Новых побед и свершений вам! Ну и, конечно, веселых, вдохновляющих каникул!

Заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков вручил награды в номинации "Семья отличников".

Ярослав Раков вручил награды проекта «Губернаторский дневник - 2026» победителям в номинации «Семья отличников». Ими стали трое детей из семьи Минич, учащиеся лицея города Щекино Тульской области: второклассница Афина, пятиклассник Даниил и семиклассница София.

Победителям среди 2-4 классов награды вручил руководитель аппарата генерального директора АО «НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева» Сергей Севастьянов и директор дилерского центра «АГРИТ» Вера Попова.

Победителям среди 2-4 классов награды вручил руководитель аппарата генерального директора АО «НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева» Сергей Севастьянов.

- Когда год назад я поздравлял победителей с этой сцены, я был уверен, что в следующем году их станет больше. Так и вышло. Ребята, у вас сейчас самое начало жизни, самое начало всего интересного. Как собирается конструктор? Какие формулы есть в математике? Как правильно пишутся русские слова? Моя внучка учится в четвертом классе, она такая же, как вы. Спрашивает меня: «А у тебя на работе как?» У меня на работе тоже интересно, мы тоже учимся. Я буквально вчера приехал с трехдневной учебы из другого города - изучал новое. Это самое интересное в жизни, когда каждый день появляется что-то новое.

Победителям среди 2-4 классов награды вручила директор дилерского центра «АГРИТ» Вера Попова.

- Поздравляю всех с вашими высокими результатами. За каждой пятеркой стоит любознательность, старания, забота ваших родителей, учителей, - в свою очередь отметила Вера Попова. - Мой девиз по жизни - включи силу духа и шаг за шагом к цели. Желаю вам, ребята, ставить высокие амбициозные цели и достигать их шаг за шагом.

«Губернаторский дневник 2026»: в Туле наградили 70 лучших школьников региона.

Вручая награды в номинации 5-8 классов, коммерческий директор ГК «ЕДИНСТВО» Никита Николаев и специалист отдела маркетинга Екатерина Акиншец пожелали победителям:

- Мы строительная компания, и все знают: для того чтобы дом был прочный и крепкий, нужно закладывать качественный фундамент. И сейчас, ребята, вы именно это делаете, потому что школа - и есть тот фундамент, который формируется в детстве. Мы вас искренне поздравляем с тем, что вы на отлично с этим справляетесь, желаем не останавливаться на достигнутом.

В номинации 5-8 классов награждали коммерческий директор ГК «ЕДИНСТВО» Никита Николаев и специалист отдела маркетинга Екатерина Акиншец.

В старшей группе дипломы победителей среди учащихся 9-11 классов вручал Константин Подрезов, ректор Тульского педагогического университета им. Л.Н. Толстого, который пожелал школьникам не стесняться себя, быть благодарными родителями и наслаждаться жизнью:

- Детство пролетит мгновенно. Взрослая жизнь начнется буквально завтра - она интересна, но по-настоящему скупа на жалость. Поэтому цените те моменты, что у вас есть сейчас. Когда выйдете во взрослую жизнь, не стесняйтесь быть собой. Не подражайте другим, не ищите кумиров - будьте теми, кто вы есть. Не стесняйтесь говорить «спасибо»: это слово дорогого стоит, порой больше денег. И помните: с кем бы вас ни свела судьба, есть только два человека, которые всегда скажут вам правду, всегда вас поддержат и всегда будут нужны, - это ваши родители. Даже если сейчас вам кажется, что они вас не понимают.

В старшей группе дипломы учащимся 9-11 классов вручал Константин Подрезов , ректор Тульского педагогического университета им. Л.Н. Толстого.

От «Отличника по информатике» до «Семьи отличников»

В этом году на «Губернаторском дневнике» были учреждены 8 дополнительных номинаций, в которых отметили еще 20 школьников, наиболее отличившихся по отдельным предметам.

«Губернаторский дневник 2026»: в Туле наградили 70 лучших школьников региона.

Председатель Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Потапенко наградил победителя специальной номинации «Отличник по истории». Победителю был вручен диплом и специальный приз от Тульского РО РВИО – сертификаты на посещение федеральных и региональных музеев региона: Ясной Поляны, Куликова поля, Музея оружия, Поленово, филиала Исторического музея в Туле, Тульского музейного объединения.

Председатель Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Потапенко наградил победителя специальной номинации «Отличник по истории».

Александр Федорович отметил важность такой номинации в год 85-летия героической обороны Тулы и 50-летия присвоения Туле звания «Город-Герой»:

- История - один из сложнейших предметов, потому что она пишется непрерывно. В этом году мы много говорим о Великой Отечественной войне, но ею история не заканчивается. Поисковые отряды до сих пор поднимают бойцов, устанавливают имена. Война не закончена, пока не захоронен последний солдат. И сегодня на фронтах специальной военной операции участники своей жизнью пишут новую историю Великой России. Ту страну, в которой вам предстоит жить и которой вам управлять. Поэтому учить историю необходимо, чтобы избежать ошибок в будущем.

«Губернаторский дневник 2026»: в Туле наградили 70 лучших школьников региона.

Награждая победителя в номинации «Отличник по математике», директор промышленно-строительной группы «Перспектива», заслуженный строитель РФ Александр Лежебоков пожелал мечтать, учиться, смело ставить задачи и уверенно шагать к своей мечте:

Победителя в номинации «Отличник по математике» наградил директор промышленно-строительной группы «Перспектива» Александр Лежебоков.

- Присутствующие в этом зале юные дарования своим трудом, жаждой знаний и терпением доказали, что в учебе они - лучшие. Весь учебный год показывали блестящие знания, маркером которых стали оценки в губернаторском дневнике. Все не раз слышали, что все науки важны и нужны. Именно из их слияния складывается целостная картина мира. Но особое место среди них занимает математика. Недаром ее называют матерью всех наук. Математика показывает связь между явлениями, дает универсальный язык, на котором строятся технические науки, инженерное дело, программирование и искусственный интеллект.

Но математика - это не только сложные формулы. Это ключ к логическому мышлению и умению решать задачи, которые ставит жизнь. Пусть математика станет для вас надежным проводником - и в школе, и в дальнейшей жизни.

«Отличников по русском языку» награждал генеральный директор охранного холдинга «БАРС» Андрей Кишалов, который поздравил всех собравшихся в зале – и детей, и взрослых с настоящим днем знаний и пожелал дальнейшей удачи.

«Отличников по русском языку» награждал генеральный директор охранного холдинга «Барс» Андрей Кишалов.

Светлана Савина, основатель и директор компьютерной академии «Рубикон», наградила победителей номинации «Отличник по информатике».

- Мы живем в век информационных технологий, которые развиваются так быстро, что не успевают переписываться учебники, - сказала она. - Сегодня многие переживают из-за развития искусственного интеллекта. Но для тех, кто умеет думать, компьютер и ИИ — это всего лишь инструмент. У вас, ребята, все получится. Верьте в себя - и любые вершины будут вам по плечу. Перед вами откроется все самое лучшее и даже то, что казалось недостижимым.

Светлана Савина, основатель и директор компьютерной академии «Рубикон», наградила победителей номинации «Отличник по информатике».

Победителей «Отличник основ безопасности и защиты Родины» поздравила директор по персоналу ГК «К-Холдинг» Ярослава Белкина.

Отличников основ безопасности и защиты Родины» поздравила директор по персоналу ГК «К-Холдинг» Ярослава Белкина.

«Отличникам по биологии» вручила награды автор запатентованной методики лечения акне, основатель сети клиник эстетической медицины «Талисия» Ирина Гридасова.

- Биология - это не просто школьный предмет, это язык жизни. И многие из вас, ребята, уже владеют им практически в совершенстве, - подчеркнула она. - Каждый великий врач начинался с интереса: как работает сердце, как растет клетка, как передается генетический код. Возможно, именно вы однажды изобретете лекарство, которое спасет миллионы жизней и поможет людям быть здоровыми и счастливыми. Не теряйте эту исследовательскую нотку, этот живой интерес. Пусть сегодняшняя победа станет первым шагом в ваше великое будущее.

«Отличникам по биологии» вручила награды основатель сети клиник эстетической медицины «Талисия» Ирина Гридасова.

Победителей в номинации «Отличник по физике» наградил директор филиала Академии ТОП в Туле Борис Нагорнев.

- Мне выпала честь награждать победителей по физике. И я до сих пор помню задачки с одной и двумя звездочками из школьного курса. Ребята, вы огромные молодцы! Уверен, вы решали задачник ночи напролет - точно так же, как и я. У меня, кстати, была пятерка по физике. А педагогам и родителям - огромная благодарность за то, что растите наше будущее поколение, наших детей.

Завершая торжественную церемонию, генеральный директор ООО «Дом прессы» - издателя «Комсомольской правды» в Туле – Павел Коренюгин пообещал, что на следующий год проект охватит больше школ, соберет больше отличников и еще сильнее подстегнет интерес детей к учебе.

Победителей в номинации «Отличник по физике» наградил директор филиала Академии ТОП в Туле Борис Нагорнев.

Слово - главным героям!

Софья Мичурина, ученица МБОУ Центр образования №7 г. Тула 9д класс, победительница проекта «Губернаторский дневник - 2025» и «Губернаторский дневник - 2026»:

- На финале «Губернаторского дневника» я уже второй раз. После прошлогодней победы, я была уверена в своих силах и в том, что мне удастся оказаться в числе лучших и на этот раз. Я приложила все усилия к этому в школе – и вот результат! На самом деле, прилежно учиться надо вне зависимости от конкурсов. Так, например, я изучаю математику для того, чтобы перейти в профильный десятый класс, а потом поступить в будущем в престижный университет, где займусь развитием науки. Но не думайте, что я ограничиваюсь лишь этим, я очень разносторонний человек: занимаюсь большим теннисом и рисованием. И очень радует, что мои мама с папой всегда разделяют все мои начинания, всегда активно участвуют в моей жизни.

Софья Мичурина, дважды финалистка конкурса "Губернаторский дневник". Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Иван Бузриков, ученик 11 класса «Центра образования № 3» г. Тулы, победитель проекта «Губернаторский дневник — 2026» в номинации «Отличник по истории»:

- Очень рад, что я в числе финалистов. Тем более, что получаю награду в спецноминации, потому что очень люблю историю как школьный предмет, являюсь призером регионального этапа олимпиады ВсОШ, и в будущем планирую связать свою жизнь либо с близкой к ней сферой деятельности, например, подамся в журналисты! Потому что мне еще нравятся русский язык и литература. Конкурс «Губернаторский дневник» помог мне проявить не только творческие таланты – я участвую в различных вечерах в качестве ведущего – но и осознать, что обладать знаниями в школьной программе, это тоже очень важно.

Иван Бузриков, победитель в номинации "Отличник по истории". Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина Минич, мама трех финалистов-лицеистов из г. Щекино, победителей в номинации «Семья отличников»:

- Павел Владимирович, спасибо за организацию и проведение мероприятия "Губернаторский дневник - 2026" для наших отличников. Приятно видеть работу с нашими детьми и взаимодействие с родителями. Дети успешны - родители спокойны. Задумка с номинациями отличная. Я правда, ждала ещё номинацию - английский язык (у старшей дочери это любимый предмет), и очень много оценок по английскому. Думаю, что в следующем году появятся новые номинации по английскому языку, географии и другим предметам. Спасибо вам и вашей команде ещё раз, за то, что не безразличны к жизни подрастающего поколения и создаёте мотивацию для дальнейших успехов в учении! Будьте здоровы и берегите себя!

Наталья Слепцова, классный руководитель 11-го класса ЦО № 21:

- Мой класс второй год подряд принимает участие, второй год наши ребята выходят в число финалистов. Два человека в прошлом году, два человека в этом. Причем, Еремин Владислав отличился оба раза. У нас физико-математический класс, поэтому наилучшие оценки у них как раз по этим предметам, да еще по информатике. И замечу, самоцели победить не было - просто учились, готовились к ЕГЭ, а потом посчитали количество оценок и лучших кандидатов отправили на конкурс. На следующий год уже с другим классом мы вновь обязательно будем принимать участие, потому что это очень нужный для школьников конкурс, который позволяет дополнительно стимулировать тягу ребят к знаниям.

Наталья Слепцова, классный руководитель 11-го класса ЦО № 21. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Александр Новак, дедушка финалиста:

- Сегодня я здесь с внуком Максимом, с которым с самого рождения. Когда он родился, я принимал активное участие в боевых действиях на службе, и лишь чуть-чуть опоздал встретить свою дочь и его маму из роддома. Но с тех пор я стараюсь уделять ему максимум времени. Максим очень похож на меня в детстве – оценки хорошие, а вот поведение, так скажем, бедовый парень! На олимпиады различные ездит, сам тянется к знаниям, причем к точным наукам. Вот и в «Губернаторском дневнике» сам решил побороться за победу. Надеюсь, и дальше по моим стопам пойдет, продолжит традиции, станет военным. Тут он патриот, как говорится, от кончиков пальцев и до корней волос. Думаю, будет поступать в Суворовское.

«Губернаторский дневник 2026»: в Туле наградили 70 лучших школьников региона.

Дарья Киселева, учитель начальных классов ЦО № 10:

- Ребята из нашего класса участвуют уже не впервые. В прошлом году в число финалистов вышла Александра Кирюхина. В этом - Кабанова Валерия. А вообще из класса подавали заявки четверо. Согласитесь, неплохой результат подготовки! Они реально старались, вели себя очень активно на уроках. Считаю такого конкурса как «Губернаторский дневник» очень не хватало, так что спасибо его организаторам.

Дарья Киселева, учитель начальных классов ЦО № 10. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

От редакции отметим, что Дарья Киселева обратилась к организаторам конкурса с просьбой отмечать заслуги педагогов, чьи ученики становятся финалистами конкурса, в отдельной номинации. Мы пообещали рассмотреть инициативу и передать в министерство образования Тульской области как к компетентному органу.

Оксана Исаева, мама финалистки:

- Моя дочка Виктория заканчивает 8-й класс, и в этом году она впервые решила попробовать принять участие в конкурсе. Причем, сама, я ее даже не призывала, но поддерживала, как могла. Ее любимые предметы - история с биологией, а здесь пришлось подтянуться даже по геометрии, которая дается ей тяжелее всего. Кончено, на пути к цели было непросто, но ее трудолюбие привело к победе. Ну, и, конечно, хорошая школьная база - педагоги, которые помогали ей на этом пути.

Оксана Исаева, мама финалистки. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Александр Никишин, отец финалистки:

- Дочка Соня в первый раз решила принять участие в «Губернаторском дневнике». Их в 10-м классе призвала к этому педагог. Когда она пришла домой и объявила об этом, я очень порадовался за нее. Тем более было приятно узнать о ее победе! Девочке нравятся информатика, математика, а после школы она собирается податься в область программирования. По этим предметам у нее - и наибольшее количество пятерок.

Александр Никишин, отец финалистки. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Людмила Коростелева, мама финалистки:

- Про такой замечательный конкурс «Губернаторский дневник» узнала я сама из информационной рассылки Управления образования, предложила поучаствовать моей дочке Алисе. Она с радостью согласилась. Было это еще в прошлом году. Но тогда ей не повезло, а в этом она собралась с силами, и все-таки пробилась в финал.

Людмила Коростелева, мама финалистки. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Анна Кабанова, мама финалистки:

- Моя дочка в прошлом году не смогла подать документы, потому что я была занята на работе. Но она очень хотела участвовать, твердила дома: «Я получу этот дневник!», поэтому на этот раз у нас все получилась, и я очень за нее рада! Сама она призналась, что до сих пор немножко в шоке – думала, что из класса будет не одна в финалистах.

Анна Кабанова, мама финалистки и ее дочь Виктория. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Сюжет о торжественной церемонии награждения победителей образовательного конкурса "Губернаторский дневник - 2026" осветил телеканал "Первый Тульский".

«Губернаторский дневник - 2026»: в Туле наградили 70 лучших школьников региона

Генеральным партнером конкурса «Губернаторский дневник - 2026» выступил Технический центр обслуживания пассажирских автобусов «АВТОБОСС-Тула». Партнерами стали: НПО «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева, Тульское региональное отделение Российского военно-исторического общества, ООО «Агрит» - официальный дилер Ростсельмаш, Группа компаний «Единство», группа компаний «К-Холдинг», Охранный холдинг «Барс», промышленно-строительная группа «Перспектива», клиника эстетической медицины «Талисия», компьютерная академия «Рубикон», филиал Академии ТОП в Туле, ООО «Медовые традиции», сеть салонов «IQ-оптика».

Фото Егора КОНАБЕВЦЕВА, Андрея АГАПОВА и Михаила КОРЕНЮГИНА.

*По результатам конкурса "Губеранторский дневник - 2026".