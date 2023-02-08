Причиной разрушения дома в Ефремове стал взрыв газа

Во время взрыва газа в многоэтажном доме в Ефремове Тульской области 7 февраля 2023 года пять человек погибли, трое пострадали. Еще семерых удалось спасти, один из них – двухлетний ребенок. По рассказам свидетелей, из-под завалов достали малыша, который чудом отделался царапинами и испугом. Сейчас он в больнице вместе с матерью. Публикуем последние новости о взрыве газа в доме в городе Ефремове на 8 февраля.

На месте взрыва в Ефремове в Тульской области работает МЧС РФ

На месте событий до сих пор работают экстренные службы. Не исключено, что под завалами еще кто-то есть. Спасатели принимают все необходимые меры, чтобы как можно скорее помочь людям.

- Продолжается разбор завалов и поиски пострадавших. На месте происшествия работают 42 человека и 12 единиц техники, - сообщала в последнем релизе пресс-служба МЧС России. – От РСЧС привлечено 344 человек и 95 единиц техники. На месте происшествия работают 4 психолога. В случае необходимости будет привлечено еще больше сил.

Напомним, ЧП произошло на улице Химиков в доме №2. По словам очевидцев, сначала раздался оглушительный хлопок, после чего крайний подъезд рухнул в считанные секунды. Частично уцелели лишь первые два этажа, на которых повисли бетонные плиты, шифер, деревянные перекладины. В соседних квартирах на верхних этажах выбиты окна, разрушены стены. Машины, припаркованные у подъезда, придавило обломками. По предварительной версии, ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.

На месте ЧП работают спасатели и психологи. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Взрыв в пятиэтажке в Ефремове произошел из-за газа

По словам очевидцев, за несколько минут до трагедии пенсионерка, проживающая в доме, где произошла трагедия, почуяла запах газа. Она позвонила своей внучке, чтобы та вызвала экстренные службы, но было уже поздно.

Специалисты обследуют многоквартирный дом, чтобы понимать, есть ли угроза обрушения соседних подъездов. В доме проживали 51 человек, из них 9 детей. Взрыв, предварительно, произошел в квартире на четвертом этаже.

- Завтра (8 февраля - Ред.) станет понятно, останется ли дом жилым, или подлежит сносу. Ждем результаты экспертизы. Сейчас дом полностью отключен от всех коммуникаций, - сообщил заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Разбор завалов после взрыва дома в Ефремове завершат 8 февраля

Власти рассчитывают, что к утру среды также удастся завершить разбор завалов. На месте сейчас работают два крана, расчищают дорогу для третьего, который пока не может подъехать.

Жильцов временно расселили. Тех, у кого не было возможности остаться у родных и близких, разместили в одном из гостиничных комплексов, также места были предоставлены в детском саду. В такой помощи нуждались в общей сложности 10 человек.

В правительстве региона отметили, что семьям пострадавших и погибших будет оказана материальная поддержка. Суммы планируют озвучить в ближайшее время.

Сразу же после ЧП было возбуждено уголовное дело - по части 3 статьи 238 УК РПФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты разбираются, какая организация обслуживала дом и проверялось ли исправность бытовых приборов.

Разбор завалов не прекращается. Людям предоставили временное жилье. Фото: Игорь КОПЫТОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Предварительная информация по погибшим и пострадавшим (список обновляется)

Погибли

- Женщина 1961 года рождения

- Мужчина, личность устанавливается;

- Мужчина личность устанавливается;

Пострадавшие

- Дмитрий Лапшинов, 2020 года рождения

- Евгений Плаксин, 1996 года рождения

- Павел Соболев, 1998 года рождения

Ведутся поиски

- Находится под завалами, личность устанавливается;

- Находится под завалами, личность устанавливается.

КУДА ЗВОНИТЬ

Телефон горячей линии на базе телефона доверия ГУ МЧС России по Тульской области 8(4872)-56-99-99

Телефон Горячей линии министерства здравоохранения 8-800-444-40-03

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