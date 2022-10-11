90 мобилизованных туляков распределили в танковую дивизию в Московской области
Фото: материалы пресс-служб
Накануне, 10 октября, из Тулы в Московскую область выехали 90 мобилизованных бойцов - их распределили в четвертую гвардейскую танковую дивизию, базирующуюся в Наро-Фоминске.
Провожали туляков друзья и родственники - слезами и аплодисментами.
Провожали туляков друзья и родственники - слезами и аплодисментами.
Фото: материалы пресс-служб
Кроме того, поддержать бойцов приехал актер театра "На Таганке" Александр Цуркан, который исполнил несколько песен и рассказал о своем опыте пребывания на Донбассе.
Поддержать бойцов приехал актер театра "На Таганке" Александр Цуркан
Фото: материалы пресс-служб