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Общество11 октября 2022 14:01

90 мобилизованных туляков распределили в танковую дивизию в Московской области

Поддержать туляков приехал актер театра "На Таганке" Александр Цуркан
Источник:kp.ru
90 мобилизованных туляков распределили в танковую дивизию в Московской области

90 мобилизованных туляков распределили в танковую дивизию в Московской области

Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 10 октября, из Тулы в Московскую область выехали 90 мобилизованных бойцов - их распределили в четвертую гвардейскую танковую дивизию, базирующуюся в Наро-Фоминске.

Провожали туляков друзья и родственники - слезами и аплодисментами.

Провожали туляков друзья и родственники - слезами и аплодисментами.

Провожали туляков друзья и родственники - слезами и аплодисментами.

Фото: материалы пресс-служб

Кроме того, поддержать бойцов приехал актер театра "На Таганке" Александр Цуркан, который исполнил несколько песен и рассказал о своем опыте пребывания на Донбассе.

Поддержать бойцов приехал актер театра "На Таганке" Александр Цуркан

Поддержать бойцов приехал актер театра "На Таганке" Александр Цуркан

Фото: материалы пресс-служб

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