90 мобилизованных туляков распределили в танковую дивизию в Московской области Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 10 октября, из Тулы в Московскую область выехали 90 мобилизованных бойцов - их распределили в четвертую гвардейскую танковую дивизию, базирующуюся в Наро-Фоминске.

Провожали туляков друзья и родственники - слезами и аплодисментами.

Провожали туляков друзья и родственники - слезами и аплодисментами. Фото: материалы пресс-служб

Кроме того, поддержать бойцов приехал актер театра "На Таганке" Александр Цуркан, который исполнил несколько песен и рассказал о своем опыте пребывания на Донбассе.