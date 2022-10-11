Частичная мобилизация в Тульской области на 11 октября: призыв продолжается Фото: материалы пресс-служб

10 октября в ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области обсудили вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

Как доложил военный комиссар Тульской области Александр Сафронов, из Тульской области бойцы также отправляются в одну из воинских частей в Московской области. Сроки отправки мобилизованных обозначены командованием Западного военного округа.

Александр Сафронов отметил, что частичная мобилизация в Тульской области продолжается.

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