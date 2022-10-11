Частичная мобилизация в Тульской области на 11 октября: призыв продолжается
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10 октября в ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области обсудили вопросы, касающиеся частичной мобилизации.
Как доложил военный комиссар Тульской области Александр Сафронов, из Тульской области бойцы также отправляются в одну из воинских частей в Московской области. Сроки отправки мобилизованных обозначены командованием Западного военного округа.
Александр Сафронов отметил, что частичная мобилизация в Тульской области продолжается.
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