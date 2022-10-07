"Родина зовет, и мы идем": в Туле, Кимовске и Узловой проводили новую партию мобилизованных

Провожали бойцов слезами, пожеланиями удачи и аплодисментами Фото: соцсети

6 октября из Тульской области на подготовку перед отправкой в зону проведения СВО отправились новые партии мобилизованных. Видео проводов снимали в Туле, Кимовске и Узловой провожающие - родственники и знакомые. Как и до этого, провожали бойцов слезами, пожеланиями удачи и аплодисментами.

Напомним, в Тульской области уже сформировали два батальона из мобилизованных граждан. Военнослужащих из пункта сбора распределяют между 51-м и 137-м полками. Укомплектованные мобилизованными гражданами и добровольцами подразделения сначала проведут боевое слаживание, а затем будут направлены выполнять поставленную задачу.