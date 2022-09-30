В Новомосковске Тульской области проводили аплодисментами мобилизованных Фото: соцсети

Накануне в Новомосковске Тульской области прошли проводы мобилизованных военнослужащих, которые отправляются в военные части для прохождения подготовки. Видео с проводов местные жители опубликовали в социальных сетях.

Призванных на службу мужчин провожали их родные и близкие, а также просто пришедшие поддержать местные жители. В дорогу бойцов проводили аплодисментами.

Напомним, ранее мобилизованных провожали из Ясногорска, а 29 сентября уезжали на службу узловчане.