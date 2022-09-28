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Общество28 сентября 2022 9:42

В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу

Бойцов провожали слезами и аплодисментами
Источник:kp.ru
В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу

В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу

Фото: соцсети

Сегодня, 28 сентября, мужчин, призванных на службу в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, провожали в Ясногорском районе.

Множество родных и друзей, а также просто сочувствующих пришли проводить мобилизованных, принеся с собой флаги с российским триколором и символом Z. Бойцов провожали слезами, пожеланиями благополучия, благодарностями и аплодисментами.

Также на проводах присутствовал православный священник, который благословлял и оделял нательными крестами желающих мобилизованных.

Видео и фото с места событий опубликовала в соцсетях газета "Ясногорье".

В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу

В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу

Фото: соцсети

В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу

В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу

Фото: соцсети

В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу

В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу

Фото: соцсети

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