В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу
Фото: соцсети
Сегодня, 28 сентября, мужчин, призванных на службу в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, провожали в Ясногорском районе.
Множество родных и друзей, а также просто сочувствующих пришли проводить мобилизованных, принеся с собой флаги с российским триколором и символом Z. Бойцов провожали слезами, пожеланиями благополучия, благодарностями и аплодисментами.
Также на проводах присутствовал православный священник, который благословлял и оделял нательными крестами желающих мобилизованных.
Видео и фото с места событий опубликовала в соцсетях газета "Ясногорье".
В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу
Фото: соцсети
В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу
Фото: соцсети
В Ясногорске Тульской области прошли проводы мобилизованных на службу
Фото: соцсети