В Тульской области подготовку и слаживание проходит медицинский взвод Фото: Архив "КП"

В Тульской области медицинским слаживанием занимается взвод, собранный из мобилизованных врачей, фельдшеров и медбратьев. По поручению губернатора региона Алексея Дюмина медицинские работники должны пройти подготовку, необходимую для оказания помощи на поле боя.

Подготовка проводится на базе одной из воинских частей и Аккредитационно-симуляционного центра медицинского института ТулГУ: мобилизованные посещают занятия под руководством опытных военных медиков медицинского взвода войсковой части. Их основная задача - научиться слаженным действиям по сортировке и маршрутизации раненых.

Стажировку проходят и врачи Тульской областной больницы в военно-медицинском госпитале Министерства обороны имени Вишневского: первая группа уже прошла подготовку, скоро отправится на выезд вторая группа. Первыми обучение прошли травматологи, хирурги, нейрохирурги, реаниматологи.