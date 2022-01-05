В массовых ДТП под Тулой пострадали более 60 машин и 17 человек, в том числе пять детей

Спасатели помогали водителям и пассажирам. Фото: МЧС РФ

Последствия массовых ДТП в Тульской области, которые произошли на трассе М4-Дон из-за сильного снегопада и метели, продолжают ликвидировать до сих пор. В МЧС подвели итоги - участниками аварий стали более 60 автомобилей, среди них 48 легковушек, три пассажирских автобуса и девять грузовых авто. Есть и пострадавшие: помощь медиков понадобилась 17 человекам, из них - пять детей. Всех, кому нужна была помощь, доставили в больницы. Началось все днем - с аварии из 30 машин.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Тульской области, причиной аварий стали снежные заносы, плохая видимость и скользкая трасса. Массовые аварии сильно затрудняли движение - пришлось даже закрывать трассу полностью. Потом движение пустили по одной полосе.

Как рассказали в полиции, участники ДТП до сих пор остаются на месте, ведь им необходимо оформить все документы. Днем для них работал пункт обогрева на 217 километре, теперь его откроют чуть ближе - на 211 километре. Здесь есть горячее питание и чай. Воспользоваться услугами палатки смогут все желающие водители. Самая большая проблема долгих заторов - заканчивающийся бензин, ведь в этом случае в машине даже не включишь печку. Но спасатели отмечают, что смогли помочь всем.

Код плеера для сайта: Сейчас в сервисе Яндекс.пробки трасса все равно подсвечена красным цветом. Здесь работает снегоочистительная техника, установлена палатка для обогрева, люди находятся рядом со своими машинами. Днем в огромной пробке потребность в услугах пункта обогрева была у многих семей с детьми - ребята просто замерзали посреди трассы, так что теплые напитки и печка пришлись кстати.

Полицейские предупреждают водителей об опасности путешествий в плохую погоду и рекомендуют планировать поездки так, чтобы не попадать в опасные погодные условия.

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