Последствия массового ДТП под Тулой 5 января 2021 года: что произошло на дороге из-за снегопада

Из-за снегопада на трассе под Тулой в ДТП из 30 машин пострадали дети

Сегодня днем, 5 января 2022 года, на автодороге М-4 «Дон» на 217 км столкнулись несколько десятков автомобилей, среди которых машина "скорой", приехавшая на место ДТП для оказания помощи пострадавшим.

По предварительной информации, столкнулись 43 автомобиля, 11 пострадавших, из них двое детей, одному из которых 1,5 года. Некоторых пострадавших пришлось извлекать с использованием спецоборудования «Спрут». На месте происшествия работают сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи.

Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализируются в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу. Четверо мужчин и одна женщина с травмами различной степени тяжести госпитализируются в медучреждения Тулы, Узловой и Новомосковска. Четырем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Из-за снегопада на трассе под Тулой в ДТП из 30 машин пострадали дети Фото: соцсети

В районе происшествия образовался затор в сторону Москвы, но движение не остановлено, автомобили пустили по объездному пути.

Из-за снегопада на трассе под Тулой в ДТП из 30 машин пострадали дети Фото: материалы пресс-служб

Для участников ДТП развернули передвижной пункт обогрева, организовано горячее питание.

Прокуратура Тульской области инициировала проверку обстоятельств ДТП, произошедшего в Киреевском районе на трассе М-4. Проверят соблюдение требований ФЗ о безопасности дорожного движения. На место происшествия выехал Киреевский межрайонный прокурор Григорий Худяков.