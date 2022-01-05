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Происшествия5 января 2022 14:01

На Новомосковском и Щекинском шоссе Тулы расчистили снег: движение транспорта восстановлено

Продолжается расчистка Калужского шоссе
Источник:kp.ru
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На Новомосковском и Щекинском шоссе Тулы расчистили снег: движение транспорта восстановлено

На Новомосковском и Щекинском шоссе Тулы расчистили снег: движение транспорта восстановлено

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 5 января, Тулу накрыл сильнейший снегопад: занесло не только узкие пешеходные дорожки, но и крупные магистральные шоссе, в результате на Новомосковском, Щекинском и Калужском шоссе образовались заторы, на подъемах буксовали фуры из-за обледенения трассы.

Совместными усилиями администрации города с ОГИБДД по Туле удалось расчистить дороги и восстановить движение транспорта на Новомосковском и Щекинском шоссе, там убрали снег и посыпали проезжую часть противогололедными реагентами.

Сейчас работы ведутся на Калужском шоссе. Туда направлена дополнительная спецтехника.