В Тульской области будут контролировать цены на медицинские маски

В Тульской области Росздравнадзор и УФАС будут контролировать цены на медицинские маски. А руководителям аптечных сетей региона рекомендовали не увеличивать стоимость защитных средств при сохранении отпускных цен на них. Об этом говорили на совещании в областном правительстве.

Теперь крупные аптечные сети будут еженедельно направлять сведения о ценах на медицинские маски в тульское УФАС России. В случае возникновения нештатных ситуаций органы власти незамедлительно примут соответствующие меры.

На заседании также было отмечено: на этой неделе стоимость медицинских масок в отдельных аптеках Тулы составила 15 рублей.

Стоимость упаковки варьировалась от 29,30 до 75 рублей в зависимости от количества защитных средств в ней. Спрос на маски повысился, но едва ли можно говорить об ажиотаже. "КП-Тула" уже писала об этом.

Обо всех случаях завышения цен на защитные средства и противовирусные препараты жители области могут сообщать по телефону «горячей линии» Росздравнадзора по Тульской области: 8(4872)70-21-29.

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