2020-02-07T17:37:17+03:00
Здоровье

В Тульской области будут контролировать цены на медицинские маски

Аптечные сети начнут еженедельно отчитываться о стоимости защитных средств
Поделиться:
В Тульской области будут контролировать цены на медицинские маскиВ Тульской области будут контролировать цены на медицинские маскиФото: Мария ВЛАСОВА
Изменить размер текста:

В Тульской области Росздравнадзор и УФАС будут контролировать цены на медицинские маски. А руководителям аптечных сетей региона рекомендовали не увеличивать стоимость защитных средств при сохранении отпускных цен на них. Об этом говорили на совещании в областном правительстве.

Теперь крупные аптечные сети будут еженедельно направлять сведения о ценах на медицинские маски в тульское УФАС России. В случае возникновения нештатных ситуаций органы власти незамедлительно примут соответствующие меры.

На заседании также было отмечено: на этой неделе стоимость медицинских масок в отдельных аптеках Тулы составила 15 рублей.

Стоимость упаковки варьировалась от 29,30 до 75 рублей в зависимости от количества защитных средств в ней. Спрос на маски повысился, но едва ли можно говорить об ажиотаже. "КП-Тула" уже писала об этом.

Обо всех случаях завышения цен на защитные средства и противовирусные препараты жители области могут сообщать по телефону «горячей линии» Росздравнадзора по Тульской области: 8(4872)70-21-29.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тула в масках: готовы ли аптеки противостоять коронавирусу

«Комсомолка» разбиралась, есть ли дефицит защитных средств в областном центре (подробности)

Останутся ли туляки без чеснока?

Вопрос не праздный — на фоне распространения коронавируса тульские сетевики друг за другом отказываются от ввоза китайской продукции, а чеснок как раз входит в эту категорию. Попробуем разобраться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В массовом ДТП на трассе в Тульской области погибли трое
Галина Фомина возглавила Общественную палату Тульской области
В Тульской области работодатель получил срок за гибель электромонтера
В Туле нарушитель нарвался на штраф за незаконный сброс строительного мусора
Пьяный туляк устроил конфликт в кафе и попытался скрыться за рулем
В Тульской области ищут пропавшего 25-летнего жителя Черни
В Тульской области помощник машиниста пытался присвоить деньги работодателя
В Туле полицейские задержали мужчину, который въехал в автомобиль и скрылся
Тула стала местом для проведения Кубка Европы по дзюдо
Житель Тульской области обвинил зятя в избиении, которого не было
У 19-летней тулячки мобильные мошенники списали с карты 39 000 рублей
Туляк украл из шиномонтажа электроинструменты
В Тульской области сотрудник исправительной колонии осужден за сбыт марихуаны