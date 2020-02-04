Тула в масках: готовы ли аптеки противостоять коронавирусу

Одной из самых обсуждаемых тем в последнее время остается коронавирус. Заболевание внесли в перечень опасных, а для предотвращения его распространения принимают самые серьезные меры. В региональном минздраве отмечают: в Тульской области достаточно сил и средств на случай выявления заражения. Более того, на данный момент ни один из фактов подозрения на коронавирус не был подтвержден лабораторно.

ВИРУСОМ НЕ ИСПУГАТЬ

Да и паники среди туляков не наблюдается. На улице едва ли можно встретить людей в медицинских масках. Хотя в ряде регионов буквально сметают защитные средства, а цены на них взлетают. Для наглядности «Комсомолка» изучила ассортимент местных аптек.

- Масок хватает. Дефицита нет, но и ажиотажа тоже, - рассказывает провизор в одной из тульских аптек. - Знаете, я здесь второй месяц работаю. За время пока говорят про коронавирус, у меня купили 2 маски. Один молодой человек купил для ремонта, другая женщина просто приболела, говорит: «Надо взять». Так что с новым вирусом покупки даже не связаны.

В доказательство показывает ассортимент защитных средств. Здесь их четыре вида: три расцветки обычных масок и упаковка анатомических. Последние изготавливаются по форме лица. За счет этого плотнее прилегают и пропускают меньше нефильтрованного воздуха.

Цены за упаковку в 10 штук обыкновенных защитных средств в районе 70 рублей. Анатомические дороже — 160 рублей.

Маски продают в основном упаковками, а не поштучно.Фото: Алексей ФОКИН

Противоположная картина наблюдается во второй аптеке. Ее сотрудница заявила почти с порога:

- Масок нет и у поставщиков пока тоже. Когда появятся, тоже не знаю. Люди брали масок больше, чем требуется. У нас было много масок, но все раскупили. Сами сшейте маску, если совсем выбора нет. На ОБЖ наверное учили: марля, вата... Мы все время заказываем маски, мониторим. Они должны появиться, но вопрос по какой цене. Были дешевые. Цена не от нас зависит. Маски польские подороже будут — импортные все же.

Расставила все по местам третья аптека. Провизор рассказал о спросе и том, как изменились цены на продукцию.

- Маски по 65 рублей — в упаковке 5 штук. Больше никаких других нет в наличии. У нас были разные маски. Продавали и по одной, сейчас пришли комплекты по 5 штук в упаковке. Спрос хороший на них. Из-за того, что у нас увеличились продажи и поступлений больше. Расширять ли ассортимент, будет решать руководство. Пока привозят те, что есть на складах. Продаем маски приблизительно по такой же цене. Они даже были подороже: 15 рублей/штука, а сейчас 5 штук — 65 рублей. Это выйдет дешевле. У нас проблем нет: маски есть и в наличии и на складах.

Получается, что если дефицит защитных средств и наблюдается, то далеко не везде. При необходимости маски можно найти в тульских аптеках, причем разнообразные.

Однако эксперты напоминают: любые маски действуют не более 2 часов. Ношение одноразовых защитных средств может ограничить распространение респираторных вирусных инфекций. Но степень степень защиты, которую дает медицинская маска здоровым людям, относительно невысока.

Ни один из фактов подозрения на коронавирус в регионе пока не был подтвержден лабораторно.Фото: Мария ВЛАСОВА

ДИАГНОЗ ПОД ВОПРОСОМ

В целом новости о госпитализации появляются в Туле регулярно. 3 февраля стало известно сразу о двух таких фактах. Иностранный студент, прибывший в Тулу из провинции Шаньси КНР, почувствовал недомогание. Его увезли в закрытой медицинской капсуле.

Помощь медиков потребовалась также двухлетнему ребенку, вернувшегося с отдыха на острове Хайнань Китайской Народной Республики. Его родители забили тревогу после того, как у малыша поднялась температура. Сейчас ребенок находится в инфекционном отделении.

- По предварительным результатам комплекса лабораторных исследований у пациентов не выявлено возбудителей ОРВИ, включая известные коронавирусы. До окончания полного объема лабораторного обследования и установления причины заболевания пациенты находится под наблюдением медицинских работников, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Комсомолка» опросила туляков и узнала, какие меры профилактики они используют.

- Я не могу сказать, что напугана китайским вирусом. Но на всякий случай ношу маску в общественных местах. Избегаю массовых скоплений людей. Мою руки перед каждым приемом пищи. А когда нет такой возможности, протираю руки антисептиком, - рассказала Ольга Норкина.

- Мне кажется, что ажиотаж вокруг «модного» нынче коронавируса преувеличен. На улице постоянно меняется погода, поэтому, частенько, не получается угадать с одеждой, а далее все по стандарту: кашель, насморк, горло, ОРВИ, - рассуждает Павел Сафронов. -Я имею хорошую иммунную систему, поэтому даже простудные заболевания меня частенько обходят стороной, а если и не обошли, то очень легко протекают. Процент уверенности, что данная «зараза» - коронавирус - доберется до нашей области, очень мал. А пока маски не ношу, каких-то заморских антибиотиков не пью, в «скорую» при насморке лишний раз не звоню, и лишний раз не паникую. Одевайтесь по погоде, соблюдайте гигиенические нормы — вот вам и будет счастье.