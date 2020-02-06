Останутся ли туляки без чеснока?

Из Китая крупные сетевые магазины сейчас в основном поставляют цитрусовые, рыбную продукцию глубокой заморозки, а также овощи, среди которых помидоры, репчатый лук и чеснок. При этом, если в последние годы, благодаря европейским санкциям, у нас есть альтернативные варианты для закупки мандаринов-апельсинов — наши ближние соседи, бывшие республики СССР — Азербайджан и Армения, а выращивание собственных томатов, лука и ряда других овощей постепенно набирает обороты в собственных российских хозяйствах, то вот с чесноком, кажется, реально — беда.

Впрочем, ограничимся только нашим, тульским регионом. В промышленных масштабах, способных обеспечить полностью потребности населения, здесь никто чеснок не выращивает уже много лет. По информации Министерства сельского хозяйства Тульской области, небольшие фермерские хозяйства культивируют данный овощ, но как сопутствующую культуру. Из совершенно практичных соображений — спрос на чеснок в последние годы практически отсутствует, ибо более 80% его поставок приходились до сегодняшнего момента именно на Поднебесную.

Крупные ритейлеры отказываются от поставок чеснока из ПоднебеснойФото: Алексей ФОКИН

Далекая перспектива

В связи с угрозой распространения коронавируса туляки уже начали покупать чеснока больше, чем обычно, и если его поставки из Китая резко прекратятся, а других зарубежных поставщиков не найдется, то маячит реальный дефицит.

Дело в том, что наладить массовое производство в ближайшее время в пределах Тульского региона — совершенно нереально. Чеснок относится к тем сельскохозяйственным культурам, что имеют двухгодичную фазу вызревания. То есть даже при всем старании и желании надежды на то, что удастся резко, нынешней весной заняться его промышленным выращиванием, не удастся.

Для тех, кто не очень знаком с технологией — выращивание из дольки целой головки, так называемый, озимый способ — в данном случае не подходит. Отдача никак не позволит увеличить объемы даже на порядок. Тем более, что на дворе уже середина зимы, и остается только яровой способ высадки. То есть весенний. В данном случае, в первый сезон нужно вырастить семенной материал, из которого только на следующий год можно получить так называемые «моноголовки», которые в последствии и вырастут в полноценный чеснок.

Таким образом, выход на массовое выращивание в крупных сельских хозяйствах Тульской области может произойти не раньше 2022 года. Просто увеличение поставок возможно уже даже нынешним летом — но процентов на 20-30.

Ситуацию спасут бабушки?Фото: Алексей ФОКИН

Южане не помогут

Перспектива положительная, но, как видим, отстроченная.

Пока же, при повышенном сезонном спросе на этот природный источник витаминов, остается надеяться только на бабулек, торгующих на рынке и стихийных развалах. Дело в том, что китайским чесноком «балуются» даже, казалось бы, не зависящие от поставок из Поднебесной малые предприниматели.

Обход ларьков по Туле, даже тех, где торгуют выходцы с юга, показал, что в них продается тот же самый китайский чеснок. Да, по цене дешевле крупных ритейлеров — 220 рублей за килограмм вместо 240. Но, увы, не наш, не местный.

Кстати, еще один наш рейд по микрорынкам и традиционным местам стихийной торговли - на Южном, Криволученком, у "Салюта" и на Плеханова - подтвердил, что дефицита не наблюдается: пока у бабушек «тульский» чеснок еще по доступным ценам — от 10 рублей за небольшую головку, 25 — за крупную. И стоит помнить, что это уже остатки прошлогоднего урожая! Как правило, его не стараются сохранить до нового, да и усилий это стоит.

Первые всходыФото: Игорь КОПЫТОВ

А что, если?

Счастливые обладатели приусадебных хозяйств — читайте, дач — могут попробовать восполнить грядущий пробел в поставках чеснока уже нынешним летом. Для яровой посадки теплая погода не нужна - зубки начинают прорастать при температуре 2-3 °С, а всходы появляются в интервале температур от 5 до 10 °С. С учетом малоснежной зимы в Тульских краях можно попытаться выйти на грядки уже в конце марта, ибо затягивать не стоит — сроки формирования полноценной головки достаточно длительные, и урожай получится собрать не раньше конца сентября. По сути, уже вплотную к озимой посевной.

В идеале в качестве семенного материала потребуется как раз яровой сорт — именно к нему относится большинство продаваемого сегодня китайский чеснока. Отличается он от озимого тем, что зубчики в головке располагаются в несколько рядов, а центральная стрелка слабо выражена. Впрочем, озимый тоже можно сажать по весне — просто в таком случае большой отдачи урожая ждать не придется.

Правда, надежда на то, что удастся прорастить зубчики китайского корнеплода, невелика. Если обратить внимание, основание головок имеет ярко выраженную впадину — удаляя (а скорее всего еще и термически прижигая) корневую часть, производители из Поднебесной тем самым продляют срок его хранения.

Вместе с тем, есть небольшая вероятность, что в специализированных ларьках по продаже семян в Туле вам предложат те самые двухлетние «бульбочки». Как удалось выяснить автору сих строк, они периодически бывают в продаже, но неофициально, поскольку не входят в традиционный ассортимент. Только под заказ.

У хорошего хозяина - урожай всегда богатый!Фото: Игорь КОПЫТОВ

Вершки и корешки

Впрочем, ситуация, складывающаяся с чесноком, абсолютно повторяет ту, что уже давным-давно имеет место с еще одной корневой культурой — хреном. Промышленно выращивать его в России и, в частности, в Тульской области, прекратили еще в 80-х. Более того, постепенно перевелся он и в приусадебных хозяйствах.

Как говорится, спрос порождает предложение. Похоже, с появлением уже готовых продуктов из разрядов «Хренодер», «Огонек» и подобных им в магазинах, собственноручно острую приправу уже мало, кто делает.

Так, в прошлом сезоне в городе оружейников найти хрен даже у бабулек было проблематично. А цены так и вовсе были взвинчены до 200 рублей за небольшой, с морковку, корень.

Спасает разве что «дичок», который можно найти в палисадниках частного сектора.

Увы, с чесноком так не получится — эта культура требует возделывания.