В Тульской области кот-наркокурьер сбежал до суда

Резонансная история в Новомосковске получила продолжение. Кот, который проходит в качестве вещественного доказательства по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков, сбежал. Последний раз его видели зимой в зооуголке, куда его передало следствие «на ответственное хранение».

Оказалось, что мурлыку выпускали из клетки, потому что ему было холодно. Но очередная прогулка завершилась его пропажей. Хвостатый сбежал, испугавшись чужих собак.

Впрочем, сейчас на скамье подсудимых остаются трое фигурантов дела. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в исправительном учреждении.

По версии следствия, доставить в колонию наркотики в ошейнике должен был именно кот, которого приручил один из них. В карман его ошейника спрятали запрещенные вещества.

Фото: пресс-служба УФСИН по Тульской области

Схема выглядела так. Один мужчина приобрел наркотики, другой нашел покупателей среди заключенных и приучил четвероногого товарища приходить к нему в колонию, а третий предоставил свой автомобиль для доставки мурлыки к исправительному учреждению.

В июле 2018 года ночью они снарядили кота и отправили на дело. Однако довести до конца начатое не смогли, мужчин задержали сотрудники наркоконтроля. Поймали и хвостатого сообщника.

Сейчас подсудимые заключены под стражу. Их защищают трое адвокатов. Один из них - Дмитрий Сотников, которого не пустили в дело. Позднее в Управлении Судебного департамента в Тульской области его действия назвали попыткой срыва судебного заседания.

Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы. Очередное судебное заседание должно было состояться 9 октября. Но из-за болезни одного из адвокатов его отложили на 16 октября.