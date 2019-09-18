В Тульской области дело кота-наркокурьера рассмотрят в суде

18 сентября в Новомосковском городском суде состоится заседание по нашумевшему уголовному делу. На скамье подсудимых трое человек. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ.

Мужчины планировали поставлять их для заключенных исправительного учреждения. Для этого собирались использовать кота. В карман его ошейника спрятали запрещенные вещества.

Фото: пресс-служба УФСИН по Тульской области

Схема выглядела так. Один мужчина приобрел наркотики, другой нашел покупателей среди заключенных и приучил четвероногого товарища приходить к нему в колонию, а третий предоставил свой автомобиль для доставки мурлыки к исправительному учреждению.

В июле 2018 года ночью они снарядили кота и отправили на дело. Однако довести до конца начатое не смогли, мужчин задержали сотрудники наркоконтроля. Поймали и хвостатого сообщника.

Сейчас подсудимые заключены под стражу. Их защищают трое адвокатов. Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы. Кот проходит по делу в качестве вещественного доказательства.