2 Авг. 13:11 2018-08-03T10:35:18+03:00

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Наркодилеры не сдаются. Находят все более изощренные методы доставки своих товаров потребителям. В этот раз злоумышленники превзошли все ожидания правоохранителей. Они отправили на дело матерого дворового кота.

Инцидент произошел на прилегающей территории исправительной колонии №6 в городе Новомосковске среди ночи.

Служба безопасности ИК заранее знала, что неизвестные собираются пронести в учреждение наркотики, а в качестве курьера - завербовали кота, живущего на территории колонии. Эта инфорамация была передана в полицию.

В назначенные день и час стражи порядка поймали всех участников преступной схемы, включая четвероногого пушистого нарушителя.

- Как оказалось, один из заключенных после освобождения из колонии забрал кота с собой и отдал знакомым, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Новые хозяева кота изготовили для него ошейник, в который спрятали наркотики. После этого они планировали выпустить питомца рядом с территорией исправительного учреждения.

Задержанными оказались 32-летний житель Киреевского района Тульской области и его сообщница - 22-летняя жительница города Болохово.

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк 00:00 00:00

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в тайнике-ошейнике животного было завернуто 5,79 грамм гашиша и 1,56 грамм амфетамина. Со слов задержанных данные наркотические вещества предназначались для осужденных, отбывающих наказания в ИК-6.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/662822" frameborder="0"></iframe> Кот-наркокурьер из Тульской области станет вещественным доказательством по уголовному делу. ВИДЕО.

Фото: пресс-служба УФСИН по Тульской области

Во время обыска в квартире одного из подозреваемых также были обнаружены запрещенные вещества. Помимо электронных весов, упаковочного материала, правоохранители нашли в жилище пакет с растительной массой, семена конопли, около 10 грамм амфетамина и 20 грамм спайса.

Фото: пресс-служба УФСИН по Тульской области

Было возбуждено уголовное дело по всем известной статье 228 УК РФ. Подозреваемые были заключены под стражу.

Коту повезло больше. Его в СИЗО отправлять не стали. В пресс-службе регионального УФСИН отметили, что он помещен в питомник и ожидает суда. Животное пройдет по делу в качестве вещественного доказательства.