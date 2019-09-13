Попытка срыва заседания: суд прокомментировал происшествие с адвокатом

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-13T17:00:14+03:00

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Напомним, ранее появилась информация о нарушении прав адвоката. 12 сентября Дмитрий Сотников прибыл в Новомосковский городской суд как защитник по соглашению по делу о распространении наркотиков. Сообщалось, что столичного адвоката не допустили в дело. А потом задержали с применением силы.

В Управлении Судебного департамента в Тульской области прокомментировали ситуацию. Отмечено, что адвокат зашел в зал судебного заседания во время допроса свидетеля. Он не получил на это разрешение председательствующего судьи. Не называя себя, пояснил, что будет защищать подсудимого.

- В связи с тем, что допрос свидетеля уже был начат, ему было предложено остаться в зале судебного заседания, и разъяснено, что вопрос о его допуске к участию в деле будет разрешен после окончания допроса свидетеля, - сообщили в УСД в Тульской области. - При допросе свидетеля Дмитрий Сотников будучи не допущенным к участию в уголовном процессе, вмешивался в ход судебного заседания, нарушал общественный порядок, выкрикивал с места, перебивал председательствующего судью и на замечания не реагировал. Судья ему разъяснила ст. 258 УПК РФ и сделала предупреждение за нарушение порядка в судебном заседании.

Сообщается, что Сотников продолжил себя вести подобным образом. После этого судья распорядилась удалить его из зала суда. Однако добровольно покинуть зал судебного заседания Сотников отказался, поэтому были приглашены судебные приставы по ОУПДС. Судья объявила перерыв, адвокат покинул зал судебного заседания и вышел в коридор.

- После окончания перерыва в судебном заседании, в период времени примерно с 15:12 до 15:15, в нарушение установленных в суде правил, Сотников Д.В. встал возле двери, ведущей в зал судебных заседаний № 3, и препятствовал проходу в зал участникам уголовного судопроизводства. Он вел себя вызывающе, громко кричал, на законные требования судебного пристава по ОУПДС прекратить данные действия не реагировал, - говорится в сообщении. Далее, около 15:16, он побежал по коридору в сторону председательствующего по делу судьи Соловьевой Л.И., стоявшей возле входа в свой служебный кабинет. Его действия были пресечены судебными приставами по ОУПДС. Судья Соловьева Л.И. в результате попытки нападения не пострадала, - говорится в сообщении.

По информации Новомосковского городского суда Тульской области, на место происшествия были вызваны сотрудники Следственного отдела по г. Новомосковск. Сейчас они проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU