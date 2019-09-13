СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-13T12:22:06+03:00

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В Тульской области в суде силой задержали адвоката из Москвы. Дмитрий Сотников прибыл в Новомосковский городской суд как защитник по соглашению по делу о распространении наркотиков.

Сообщается, что судья не допустила защитника в дело. Он пытался возражать. В ответ на это были вызваны приставы и приказано выставить Сотникова за дверь.

Фото: Стоп-кадр с видео Ирины Яценко

В сети сообщения о нарушении прав адвоката появились вечером 12 сентября. На кадрах видно, как правозащитника в наручниках тянут по коридору.

- Только что-то очень серьезное могло бы теоретически оправдать подобные действия. Если такие основания не будут предъявлены в ближайшее время, мы будем считать эти действия приставов преступными, - прокомментировал ситуацию президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU