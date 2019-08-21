2019-08-21T10:06:11+03:00
Общество

Паралимпийцы, попавшие в ДТП в Тульской области, отправятся на Чемпионат Европы

Спортсмены продолжают восстановление и подготовку к соревнованиям
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Фото: vk.com/alexin_gossipФото: vk.com/alexin_gossip
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Вечером 19 августа члены Паралимпийской сборной России стали участниками ДТП в Алексине. На ул. Чехова трех человек в инвалидных колясках сбил водитель. После случившегося он скрылся с места аварии. Однако потерял автомобильный номерной знак. По нему и удалось выйти на след мужчины, управлявшего автомобилем.

39-летний местный житель оказался лишен водительского удостоверения. В полиции организовали по факту случившегося проверку.

После аварии спортсмены получили помощь медиков, проведено обследование. Травмы, полученные в ДТП, госпитализации не потребовали. За здоровьем спортсменов наблюдают врачи.

Паралимпийцы продолжают восстановление и подготовку к Чемпионату Европы по бочче.

В ДТП были серьезно повреждены специальные коляски, необходимые для участия в соревнованиях. По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина коляски их приобретут до отъезда спортсменов за внебюджетные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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