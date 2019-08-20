2019-08-20T16:02:52+03:00
Происшествия

В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев

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В Алексине задержали водителя, сбившего паралимпийцев. После этого мужчина скрылся с места ДТП. В момент аварии колясочники передвигались в инвалидных колясках по обочине.

Члены Паралимпийской сборной России получили различные травмы и обращались за медицинской помощью. Как ранее сообщалось, это происшествие было зафиксировано в понедельник вечером на улице Чехова.

- При работе на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции обнаружили потерянный автомобильный номерной знак. По нему удалось найти и задержать управлявшего автомобилем мужчину, лишённого водительского удостоверения, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - Подозреваемый в совершении ДТП 39-летний местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства. По результатам проводимой в полиции проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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