Сбитые в Тульской области паралимпийцы готовились к соревнованиям
Среди пострадавших одна девушка и два парня
Фото: Алексин Слухи
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Как стало известно «Тульским новостям», в настоящее время на тренировочной базе Алексина проходит подготовка к международным соревнованиям по бочча. На этой базе как раз и тренировались паралимпийцы, попавшие в аварию.
Среди пострадавших колясочников: 21-летняя девушка из Краснодара, 32-летний мужчина из Перми и 25-летний парень из Саратова. Девушка получила травму головы и попросила о госпитализации, медики не исключают у нее сотрясение мозга. Остальные спортсмены были отпущены домой.
Полиция продолжает поиск водителя — виновника ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU