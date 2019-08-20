Сбитые в Тульской области паралимпийцы готовились к соревнованиям

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-20T16:10:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Как стало известно «Тульским новостям», в настоящее время на тренировочной базе Алексина проходит подготовка к международным соревнованиям по бочча. На этой базе как раз и тренировались паралимпийцы, попавшие в аварию.

Среди пострадавших колясочников: 21-летняя девушка из Краснодара, 32-летний мужчина из Перми и 25-летний парень из Саратова. Девушка получила травму головы и попросила о госпитализации, медики не исключают у нее сотрясение мозга. Остальные спортсмены были отпущены домой.

Полиция продолжает поиск водителя — виновника ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU