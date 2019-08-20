В Тульской области водитель сбил паралимпийцев и скрылся с места ДТП

Вечером 19 августа в Алексине водитель сбил трех людей в инвалидных колясках. Сразу после случившегося мужчина скрылся с места ДТП.

Позже выяснилось, что пострадавшими оказались паралимпийцы. По некоторым данным, в тот вечер спортсмены возвращались с учебно-тренировочной базы.

Фото: vk.com/alexin_gossip; Драга 10

Сейчас паралимпийцы находятся под наблюдением медиков. Травмы, полученные в ДТП, не потребовали госпитализации.

Предполагаемого виновника аварии - водителя автомобиля - разыскивает полиция.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина к спортсменам выехали председатель комитета по спорту Николай Ивашков и представители министерства здравоохранения региона.

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