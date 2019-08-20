В Тульской области водитель сбил паралимпийцев и скрылся с места ДТП
Вечером 19 августа в Алексине водитель сбил трех людей в инвалидных колясках. Сразу после случившегося мужчина скрылся с места ДТП.
Позже выяснилось, что пострадавшими оказались паралимпийцы. По некоторым данным, в тот вечер спортсмены возвращались с учебно-тренировочной базы.
Фото: vk.com/alexin_gossip; Драга 10
Сейчас паралимпийцы находятся под наблюдением медиков. Травмы, полученные в ДТП, не потребовали госпитализации.
Предполагаемого виновника аварии - водителя автомобиля - разыскивает полиция.
По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина к спортсменам выехали председатель комитета по спорту Николай Ивашков и представители министерства здравоохранения региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев
Мужчина потерянный автомобильный номерной знак (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU