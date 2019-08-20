Вытекающее из-под земли вещество в Комарках не совпадает с формулами известных химических веществ

В поселке Комарки продолжают локализовывать очаг загрязнения нефтесодержащими отходами. Черная маслянистая жижа сочится прямо из-под земли в районе канализационно-насосной станции.

Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты подрядной организации засыпают место доломитовой мукой. Вступая в реакцию с битумом, она будет образовывать твердую «корку». Затем место засыпят плодородным слоем земли.

Фото: Алексей ФОКИН

Решение использовать доломитовую муку было принято после того, как на место изъятого загрязняющего вещества поступило такое же количество нефтесодержащего продукта. Специалисты удалили около 80 кубометров и тот же объем появился вновь.

Фото: Алексей ФОКИН

По результатам проведения работ первого этапа работ площадь испаряющей поверхности сократилась до нескольких квадратных метров (ориентировочно около 2 м2). Значительно уменьшился неприятный запах. Однако говорить, что первый этап завершен, рано.

Фото: Алексей ФОКИН

Еще неделю специалисты будут наблюдать за очагом. Поверхность продолжат присыпать доломитовой мукой до тех пор, пока нефтесодержащее вещество не перестанет проступать.

Заключение специализированной лаборатории показало, что данные отходы относятся к 4 классу опасности, т. е. не угрожают жизни, здоровью людей и окружающей среде.

Фото: Алексей ФОКИН

- Вещество, которое содержится в почве, имеет сложную химическую структуру, которая не совпадает с формулой ни одного из известных химических веществ. По сути дела, это вещество с небольшим содержанием нефти — нефтесодержащие отходы, которые включают в себя фракции, характерные и для гудрона и для битума. Это говорит о том, что нефтесодержащие отходы – сливные, - отметил заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

- Министерство природных ресурсов возбудило дело об административном нарушении, проводится административное расследование на предмет установления факта сброса данного вещества в окружающую среду, также принадлежность данного вещества к конкретному объекту хозяйственной и иной деятельности, - сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин.

На втором этапе подготовят документацию для проведения исследований: определения границ подземного загрязнения и составления проекта утилизации нефтесодержащего вещества. Сейчас специалисты готовят техзадание для проведения аукциона.