Вытекающий из-под земли битум в Комарках: Задача специалистов – изъять загрязненную почву

Появившаяся на поверхности лужа нефтепродуктов взбудоражила общественность. По предварительным данным, она вытекала прямо из-под земли.

Ранее в СМИ выдвигалась версия, что это может быть мазут. Однако выезд экспертной комиссии на место происшествия расставил все по местам. В нее вошли сотрудники администрации города, представители регионального Министерства природных ресурсов и экологии, МЧС, Росприроднадзора и геофизики.

Фото: Администрация города Тулы

Эксперты пока склоняются к тому, что на поверхности появился битум. Его отходы относятся к 4 классу опасности, т.е. они мало опасны и не угрожают природе. Окончательные выводы относительно природы вещества с запахом нефтепродуктов будут сделаны по результатам исследования.

Информация о наличии под землей резервуара с нефтепродуктами пока не подтвердилась.

Сейчас загрязнение ликвидируют. К месту выхода на поверхность нефтепродуктов ограничили доступ и начали земляные работы. Задача специалистов на первом этапе – изъять загрязненную почву.

Ликвидировать отходы будут до тех пор, пока специфическое вещество не перестанет проступать на поверхность. Территорию загрязнения определят геофизики. Отходы утилизируют на одном из полигонов города. На втором этапе загрязненную почву заменят плодородным грунтом.

Как повлияла сложившаяся ситуация на компоненты природной среды, выяснят специалисты Росприроднадзора.

В администрации города констатируют: некто на данном участке допустил несанкционированное захоронение нефтепродуктов. Однако разрешительных документов и официально зарегистрированных мест складирования нефтепродуктов здесь нет. А значит к делу подключатся надзорные и правоохранительные органы, которые и проведут разбирательство.