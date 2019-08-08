Версия: в тульских Комарках течет битум четвертого класса опасности

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-08T12:57:39+03:00

Окончательные выводы будут сделаны по результатам исследования

Изменить размер текста: A A

В поселке Комарки может течь битум четвертого класса опасности из-под земли. Таковы предварительные выводы экспертов, сообщает myslo. Окончательные выводы будут сделаны по результатам исследования. В настоящий момент загрязнение ликвидируют.

На месте обнаружения лужи нефтепродуктов работает комиссия. В ее состав вошли сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, администрации города и МЧС, а также спецтехника. По предварительным данным, вещество разлилось на ул. Комарской на площади 15 кв. м.

Напомним, в дело вмешалась тульская природоохранная прокуратура. Ведомство выяснит причины появления в поселке Комарки вещества с запахом нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU