Версия: в тульских Комарках течет битум четвертого класса опасности
В поселке Комарки может течь битум четвертого класса опасности из-под земли. Таковы предварительные выводы экспертов, сообщает myslo. Окончательные выводы будут сделаны по результатам исследования. В настоящий момент загрязнение ликвидируют.
На месте обнаружения лужи нефтепродуктов работает комиссия. В ее состав вошли сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, администрации города и МЧС, а также спецтехника. По предварительным данным, вещество разлилось на ул. Комарской на площади 15 кв. м.
Напомним, в дело вмешалась тульская природоохранная прокуратура. Ведомство выяснит причины появления в поселке Комарки вещества с запахом нефтепродуктов.
ИСТОЧНИК KP.RU