Вытекающий из-под земли битум в Комарках: очаг загрязнения начали локализовывать

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-15T17:19:45+03:00

На проведение этих работ из бюджета города выделено 1,3 млн рублей

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В Комарках приступили к локализации очага загрязнения. Работы проведут в два этапа. Они обойдутся бюджету города в 1,3 млн рублей.

Специалисты подрядной организации засыпают место доломитовой мукой. Вступая в реакцию с битумом, она будет образовывать твердую «корку». Затем место засыпят плодородным слоем земли.

Решение использовать доломитовую муку было принято после того, как на место изъятого загрязняющего вещества поступило такое же количество нефтесодержащего продукта. Около 80 кубометров удалили специалисты и тот же объем был восполнен.

Вторым этапом будет подготовка проектной документации для определения границ подземного загрязнения. Сейчас составляют техзадание для проведения аукциона.

Напомним, в Комарках вытекали прямо из-под земли нефтепродукты. Эксперты пока склоняются к тому, что это битум. Его отходы относятся к 4 классу опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU