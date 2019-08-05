2019-08-05T16:05:23+03:00
Общество

В Туле стартовал третий этап ремонта ул. Оборонной

На это время ограничили движение транспорта [фото]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле стартовал третий этап ремонта ул. Оборонной: на участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас уже отремонтировали участки от улицы Советской до ул. Колетвинова; от улицы Колетвинова до ул. Л. Толстого.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В связи с ремонтом движение автомобилей от ул. Л. Толстого до ул. Кауля ограничено с 22:00 5 августа до 24:00 16 августа.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Движение трамваев будет ограничено до 16 августа ежедневно с 20:00 до 7:00.

В период проведения работ городской пассажирский транспорт курсирует по измененной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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