В Туле стартовал третий этап ремонта ул. Оборонной
В Туле стартовал третий этап ремонта ул. Оборонной: на участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля.
Фото: Алексей ФОКИН
Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Фото: Алексей ФОКИН
Сейчас уже отремонтировали участки от улицы Советской до ул. Колетвинова; от улицы Колетвинова до ул. Л. Толстого.
Фото: Алексей ФОКИН
В связи с ремонтом движение автомобилей от ул. Л. Толстого до ул. Кауля ограничено с 22:00 5 августа до 24:00 16 августа.
Фото: Алексей ФОКИН
Движение трамваев будет ограничено до 16 августа ежедневно с 20:00 до 7:00.
В период проведения работ городской пассажирский транспорт курсирует по измененной схеме.
ИСТОЧНИК KP.RU