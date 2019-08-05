В Туле стартовал третий этап ремонта ул. Оборонной: на участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля.

Фото: Алексей ФОКИН

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас уже отремонтировали участки от улицы Советской до ул. Колетвинова; от улицы Колетвинова до ул. Л. Толстого.

Фото: Алексей ФОКИН

В связи с ремонтом движение автомобилей от ул. Л. Толстого до ул. Кауля ограничено с 22:00 5 августа до 24:00 16 августа.

Фото: Алексей ФОКИН

Движение трамваев будет ограничено до 16 августа ежедневно с 20:00 до 7:00.

В период проведения работ городской пассажирский транспорт курсирует по измененной схеме.