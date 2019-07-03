2019-07-03T22:47:37+03:00
Общество

Движение на ул. Оборонной в Туле откроют через 41 день

На время ремонта три участка будут перекрыты для движения автомобилей
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Фото: Максим ШЕВЧЕНКОФото: Максим ШЕВЧЕНКО
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3 июля стартовал ремонт на ул. Оборонной. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также приведут в порядок трамвайные пути, тротуары, фасады зданий и сооружений. По окончании работ здесь появятся плавающие люки.

— Задача — полностью открыть движение через 41 день. Работы будут идти в 4 этапа: с улицы Советской до Колетвинова, потом с Колетвинова до Льва Толстого, и далее. Закон Тульской области позволяет вести работы в вечернее время. Главное — это быстрее сделать работу. Новое покрытие будет создавать гораздо меньше шума от дороги и от трамваев, — сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Ремонт дороги будет осуществляться от ул. Советская до ул. Новомосковское шоссе. Гарантия работы составляет 6 лет.

В связи с тем, что на ряде участков проезжая часть совмещена с трамвайными путями на время проведения ремонта эти участки будут полностью перекрыты для движения автомобилей.

Перекрытие будет на 3 участках:

— От улицы Советская до ул. Колетвинова (с возможностью проезда через улицу Войкова);

— От улицы Колетвинова до ул. Л. Толстого (с возможностью проезда через улицу Тимирязева);

— От улицы Л. Толстого до ул. Кауля (с возможностью проезда через улицу П. Алексеева).

Движение для автомобилей на всей протяженности улицы будет возможно с 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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