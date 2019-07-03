Движение на ул. Оборонной в Туле откроют через 41 день
3 июля стартовал ремонт на ул. Оборонной. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также приведут в порядок трамвайные пути, тротуары, фасады зданий и сооружений. По окончании работ здесь появятся плавающие люки.
— Задача — полностью открыть движение через 41 день. Работы будут идти в 4 этапа: с улицы Советской до Колетвинова, потом с Колетвинова до Льва Толстого, и далее. Закон Тульской области позволяет вести работы в вечернее время. Главное — это быстрее сделать работу. Новое покрытие будет создавать гораздо меньше шума от дороги и от трамваев, — сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.
Ремонт дороги будет осуществляться от ул. Советская до ул. Новомосковское шоссе. Гарантия работы составляет 6 лет.
В связи с тем, что на ряде участков проезжая часть совмещена с трамвайными путями на время проведения ремонта эти участки будут полностью перекрыты для движения автомобилей.
Перекрытие будет на 3 участках:
— От улицы Советская до ул. Колетвинова (с возможностью проезда через улицу Войкова);
— От улицы Колетвинова до ул. Л. Толстого (с возможностью проезда через улицу Тимирязева);
— От улицы Л. Толстого до ул. Кауля (с возможностью проезда через улицу П. Алексеева).
Движение для автомобилей на всей протяженности улицы будет возможно с 20 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU