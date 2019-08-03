2019-08-03T14:28:33+03:00
Общество

С 5 августа в Туле ограничат движение транспорта от ул. Л. Толстого до ул. Кауля

Поделиться:
Изменить размер текста:

С 22:00 5 августа до 24:00 16 августа в Туле ограничат движение автомобилей на участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля. Сейчас аналогичные меры действуют на участке от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на ул. Оборонной. Движение трамвайного транспорта ограниченно с 3 июля по 16 августа в период с 20:00 до 07:00.

На период производства работ движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

схема 1

схема 1

схема 2

схема 2

схема 3

схема 3

схема 4

схема 4

схема

схема

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Раскопки на Соборной площади: найденные артефакты передадут в тульский музей археологии
В Туле на ул. Фрунзе нашли минометную мину
В Туле на ул. Металлургов горела квартира: пожарные спасли 10 человек
Погода в Туле 3 августа: переменная облачность и + 18 градусов
В Туле люди с ограниченными возможностями здоровья поучаствовали в экскурсиях
ДТП в Туле: фура столкнулась с легковым автомобилем
В Тульской области раскрыто преступление против личности
В Туле состоялось открытие крупнейшего в регионе скейт-парка
5 августа в Туле и Тульской области отключат газ
Исправительные колонии Тульской области проводят конкурс на лучшую театральную постановку
В День физкультурника на главной площади Тулы Ассоциация фитнеса, здоровья и красоты «Движение» разыграет велотренажер
Мэр Тулы Юрий Цкипури посетил город-побратим Филлинген-Швеннинген
В Тульской области выявлены нарушения земельного законодательства РФ
В Туле неплательщик долгов чуть не расстался с двумя своими автомобилями
В пивном ресторане в тульском парке нашли нарушения
В Туле от звонка «банковского сотрудника» пострадал мужчина
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Туляк украл велосипед из подъезда дома
Тула отметит Всероссийский день физкультурника
В Туле семейная пара цыганского этноса с грудным ребенком неделю жила в машине