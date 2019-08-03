С 5 августа в Туле ограничат движение транспорта от ул. Л. Толстого до ул. Кауля
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С 22:00 5 августа до 24:00 16 августа в Туле ограничат движение автомобилей на участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля. Сейчас аналогичные меры действуют на участке от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ на ул. Оборонной. Движение трамвайного транспорта ограниченно с 3 июля по 16 августа в период с 20:00 до 07:00.
На период производства работ движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU